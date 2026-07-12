Julián Álvarez le dio a la Selección el pasaje a lase semifinales ante Inglaterra

Julio López pelea la pelota por derecha, levanta la cabeza y lo ve a Julián Álvarez. El cordobés controló, acomodó el cuerpo, eludió un rival, miró de reojo el arco suizo y remató. Su remate viajó a más 90 kilómetros por hora ante la mirada atenta de todo el planeta. Viajó en milésimas de segundos que parecieron eternos y que provocaron palpitaciones intensas. (Oh, la intensidad de este Mundial) Y el pibe de Calchín sabe de qué se trata la intensidad y se puso el traje de héroe. Él conoce lo que es ponerse ese traje. Ya lo hizo en otro Mundial, hace tres años y medios. Ahora se metió en esta historia. Porque su remate viajó y se clavó en el ángulo, tuvo destino de red y de inmortalidad.

Gol. Gol. Golazo.

Gol que vale una clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo. Golazo que vale tener que enfrentar el próximo miércoles ante Inglaterra. Sí, Inglaterra. Hablemos de morbo, de historia, de fútbol.

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Argentina no jugó un gran partido ante Suiza. No la pasó bien. No pudo ganarle en los 90 minutos. Pero en el tiempo suplementario apareció la jerarquía y la inspiración del cordobés de Calchín. Julián Álvarez puso el 2-1 y le dio la clasificación.

Pero por si hacía falta, en el último minuto robó una pelota clave para que luego Lautaro Martínez sellara el resultado por 3-1.

Julián Álvarez de Córdoba y con un corazón de leyenda.