Vacaciones de invierno: más de 200 mil turistas visitaron Córdoba en la primera semana

Córdoba recibió más de 200 mil turistas durante la primera semana de las vacaciones de invierno, entre el 4 y el 12 de julio. El movimiento generó un impacto económico superior a los $63 mil millones en la provincia, impulsado por el receso escolar, el fin de semana largo y una amplia agenda de eventos.

El gasto promedio diario por visitante rondó los $140 mil, contemplando alojamiento, gastronomía, transporte, recreación, compras y otros consumos vinculados a la actividad turística.

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El inicio de la temporada coincidió con el fin de semana largo por el Día de la Independencia y el partido entre Los Pumas y Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes. Ambos acontecimientos potenciaron la llegada de visitantes a distintos destinos cordobeses.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó los resultados alcanzados durante los primeros días. "Los resultados reflejan un buen nivel de movimiento en los distintos destinos de la provincia y confirman que Córdoba sigue siendo una de las opciones más elegidas para las vacaciones de invierno", aseguró.

Ocupación casi plena

Durante la primera semana del receso, distintos puntos turísticos registraron altos niveles de ocupación. Villa General Belgrano alcanzó ocupación plena y debió derivar visitantes hacia localidades vecinas.

La Cumbrecita y Nono llegaron al 98%; Balnearia, al 85%; y Villa Carlos Paz registró un 81%, con sus establecimientos categorizados completos durante el fin de semana. Colonia Caroya y Santa Rosa de Calamuchita alcanzaron el 80%; Miramar de Ansenuza, el 78%; Los Reartes, el 71%; y Capilla del Monte y Villa Ciudad Parque llegaron al 70%.

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Por su parte, Alta Gracia, Villa de las Rosas, Mina Clavero y Cosquín mantuvieron niveles de ocupación cercanos al 60%. En estas localidades, los alojamientos categorizados registraron porcentajes superiores.

Expectativas para julio

Las perspectivas para las próximas semanas son favorables por el calendario escalonado de las vacaciones de invierno en el país. Córdoba y Santa Fe iniciaron el receso el 6 de julio, mientras que desde el 20 comenzarán las vacaciones en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estos últimos dos distritos se encuentran entre los principales mercados emisores de turistas hacia Córdoba, por lo que el sector espera mantener el movimiento durante la segunda mitad del mes.