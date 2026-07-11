Nilo cumple cinco años y consolida un modelo híbrido en la escena cordobesa

La propuesta surgió en 2021 de la mano de la arquitecta Lucrecia Cáceres y la artista y gestora cultural Ana Sol Gigena; ambas imaginaron una estructura dinámica y permeable a la experimentación colectiva, capaz de dar respuesta al panorama que enfrentaba la comunidad artística local durante la pospandemia.

Con una planta de 400 metros cuadrados, el proyecto se estructuró inicialmente como un galpón en formato cowork que hoy alberga 15 talleres de creadores locales. A partir de esa base operativa, la estructura expandió progresivamente su perfil hacia el plano expositivo y mediante convocatorias abiertas de alcance federal, el espacio gestionó más de 20 exhibiciones colectivas por las que transitaron cerca de un centenar de artistas emergentes provenientes de diferentes provincias del país.

Además, este recorrido tuvo un pilar central en Nilo Expone, un programa de muestras que este año alcanza su décima y última edición, el cual propició cruces analíticos al incorporar las miradas de curadores invitados como Sofía Torres Kosiba, Lucas Di Pascuale, Lucrecia Urbano, Natalia Albanese y Romina Castiñeira.

“Nos interesa sostener una mirada fresca sobre las formas de producir arte contemporáneo, ampliando los modos de encuentro con nuevos públicos. Y en este sentido, Nilo funciona como una plataforma en constante movimiento, un territorio de aprendizaje”, explican Cáceres y Gigena.

En efecto, la maduración de la propuesta derivó también en la conformación de una galería que actualmente representa a cinco artistas de la escena regional, a quienes insertó en ferias nacionales obteniendo distinciones entre las que destaca la producción en cerámica de Carolina Moreno, galardonada con el Premio In Situ en Mercado de Arte Contemporáneo de Córdoba 2024 y, de forma reciente, el Premio Astori-Palmar en Capital, Feria de Arte Latinoamericano 2026.

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Mapeo de la escena local

Con el objetivo de proyectar la escena local, Nilo desarrolla también un programa continuo de entrevistas a creadores y coleccionistas, tarea a la que se añaden relevamientos específicos sobre las condiciones materiales de producción y la sostenibilidad económica de las galerías, proyectos y artistas visuales de la provincia.

En paralelo, la articulación con el sector privado y empresarial asoma como otro de los ejes determinantes de este nuevo ciclo. Muestra de ello fue el trabajo conjunto desarrollado en 2025 con la Cámara Argentina de la Construcción de Córdoba para la creación de Habitar el Cruce.

Agenda de actividades

Para celebrar este aniversario y abrir los procesos de producción a la comunidad, la plataforma realizará una jornada de Open Studio el próximo viernes 17 de julio, en la que, entre las 16 y las 21, el público podrá recorrer las instalaciones de Nilo Galpón de Arte y mantener un intercambio directo con los artistas y diseñadores que desarrollan sus actividades en las salas del espacio.

Fundadoras. Lucrecia Cáceres y Ana Sol Gigena, al frente de Nilo Galpón de Arte.

