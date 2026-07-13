La Justicia sospecha que el vestidor de los dólares de Jesica Cirio está en Las Cañitas y eso agravaría su situación

Los tribunales de Lomas de Zamora se convirtieron en uno de los campos de batalla judicial más observados por la política argentina. El avance inesperado en la causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, se produjo a partir de una inspección ocular realizada el pasado lunes 6 de julio en un departamento de Ortega y Gasset al 1600, en Las Cañitas.

Ese inmueble pertenece a su ex esposa, la modelo Jesica Cirio, y el objetivo del procedimiento fue que los investigadores del caso tomen registros métricos para cotejarlos con el video filtrado de la conductora que muestra fajos de dólares termosellados en un vestidor.

Gran cantidad de fajos de dólares termosellados aparecen en el video filtrado de Jesica Cirio

A partir de este peritaje, el fiscal Sergio Mola solicitó la detención inmediata de Insaurralde y de la conductora. El funcionario judicial argumentó el peligro inminente de destrucción de pruebas ante la filtración de ese video.

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El juez Luis Armella rechazó firmar los arrestos. Ante la negativa, Mola acusó al juzgado de paralizar el proceso, mientras que la defensa de Insaurralde contraatacó presentando un escrito para recusar al fiscal por supuesta “enemistad manifiesta”.

De todas maneras, el magistrado ordenó peritar el teléfono móvil de Cirio para extraer los metadatos y la fecha de grabación del video filtrado. El dispositivo fue entregado por la modelo a la Justicia con su correspondiente contraseña de acceso.

Armella también le prohibió la salida del país a Cirio, Insaurralde y todo su entorno familiar. Al evitar los arrestos pero prohibir salir del país a los imputados, Armella logra un equilibrio técnico que mantiene el caso congelado en la sospecha inicial, pero sin definir si los acusados serán finalmente procesados.

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En su última aparición, Martín Insaurralde estuvo viendo el partido de la Selección Argentina en la casa del empresario Eduardo Fernández Prieto, uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes del país. El Hhallazgo periodístico lo publicó el periodista Gustavo Mendez de conductor de "La Posta" y panelista "La mañana con Moria".





Las pericias sobre el teléfono celular de Jesica Cirio

La apertura técnica del dispositivo móvil sumó una contradicción de estrategia en el expediente. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico para la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal inició el análisis forense sobre el teléfono celular de la modelo el martes 7 de julio de 2026.

Sin embargo, los abogados Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia impugnaron formalmente la validez del video en la causa Martín Insaurralde al día siguiente. La aparente contradicción respondería a una táctica de derecho penal defensivo: entregar el teléfono demuestra buena voluntad ante el juez, pero atacar el origen de la filmación busca invalidar la prueba bajo el argumento de que nació de un delito. Si el video proviene de una vulneración a la intimidad, ninguna prueba derivada tiene validez legal.

El planteo sostiene precisamente eso. Que las imágenes proceden de un hackeo informático forzado, encuadrado en una trama de chantaje electrónico de alcance internacional. Según fuentes judiciales, el financista Elías Piccirillo —expareja de la conductora y procesado en otra causa por extorsión cambiaria— habría desembolsado cerca de 500.000 dólares a extorsionadores anónimos en un intento desesperado por rescatar los archivos y frenar su difusión pública.

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A pesar de esta argumentación defensiva que sitúa a la modelo como víctima de un delito informático, el juez Armella desestimó el pedido de exclusión probatoria y tomó las filmaciones de los billetes como pruebas válidas para continuar con la investigación.

Sofía Clerici: ¿la “Julieta” de Martín Insaurralde?

Las derivaciones del expediente reactivaron también el foco sobre Sofía Clerici, figura central de aquel viaje por Marbella que detonó el escándalo en septiembre de 2023. Pese al poco avance del juez Armella, queda claro que el denominado Yategate dista mucho de ser una postal de frivolidad de rich people y es una causa de alto peso político.

La actitud de Clerici, filtrar las fotos de Insaurralde a bordo de la embarcación “El Bandido”, nunca terminó de comprenderse. Según algunos analistas especializados en Inteligencia, la única respuesta posible al accionar de la influencer responde a la categoría que Juan Bautista "Tata" Yofre bautizó como una "Julieta".

La modelo Sofía Clerici fue la protagonista del estallido del Yategate en Marbella, en septiembre de 2023.

El concepto define a mujeres utilizadas por facciones del espionaje para instrumentar golpes reputacionales a políticos y empresarios. Esa hipótesis indica que Clerici habría operado como el vector de demolición de una estructura política, sacrificando su propia situación penal en el altar de un carpetazo de inteligencia mayor.

Reapareció Insaurralde: fue grabado saliendo de un edificio del microcentro porteño

Las fronteras se cerraron formalmente para la diseñadora de lencería mediante oficios girados a las fuerzas federales. La medida cautelar le prohíbe ausentarse de su domicilio por más de 24 horas o alejarse a un radio mayor de 50 kilómetros. Sin embargo, las publicaciones en sus redes sociales sitúan a la modelo en las playas de Miami.

Los investigadores advierten que se trataría de una maniobra de distracción con material de archivo para desorientar a la opinión pública. Cualquier cruce migratorio real activaría de forma automática una orden de captura internacional por violación de restricciones y Clerici no se expondría a esa situación.

El juego en la provincia de Buenos Aires y su relación con la política

Detrás del despliegue mediático, los tribunales miran el financiamiento de las estructuras partidarias del Conurbano. Martín Insaurralde nunca funcionó como un dirigente de tracción electoral propia, sino como un gestor. Su desembarco en la Jefatura de Gabinete bonaerense en 2021 sucedió bajo la intervención directa de Máximo y Cristina Kirchner para fiscalizar el presupuesto de Axel Kicillof y controlar las cajas de la administración provincial.

La reactivación por parte de Armella de las pericias telefónicas generó pánico en los despachos del kirchnerismo, ante la posibilidad de que se expongan circuitos informales vinculados al millonario negocio del juego en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una geografía financiera transversal donde las necesidades de la recaudación política diluyen las fronteras ideológicas.

La caja del juego bonaerense regenteada por el Instituto de Lotería, con Omar Galdurralde al frente, un hombre del riñón de Insaurralde, constituye un ecosistema donde los intereses del peronismo subterráneo convergen en perfecta armonía con operadores históricos vinculados a Mauricio Macri, como Daniel Mautone. En ese contexto, las prórrogas de los bingos y el control del juego online, exceden las alternancias partidarias.

Martín Insaurralde y Axel Kicllof, cuando aún era jefe de Gabinete del gobernador bonaerense.

El recorrido de los dólares de Insaurralde y Cirio: una fortuna de billetes de cara grande

Esta espesura corporativa motiva quejas institucionales por la falta de celeridad procesal. El fiscal Mola apuntó en reiteradas oportunidades contra el juez Armella por postergar sistemáticamente el llamado a declaración indagatoria, una omisión técnica que mantiene a los investigados en un limbo de simple imputación.

Al reclamo se sumaron legisladores de La Libertad Avanza, e incluso de bloques opositores como la Coalición Cívica e incluso la Izquierda, quienes denunciaron el congelamiento del expediente a través de resoluciones dilatorias que parecen más destinadas a esmerilar el rol de los fiscales que a avanzar en la investigación.

En todo este entramado, persiste por estas horas una incógnita que ningún código de procedimientos logra saldar. Cómo hará el exfuncionario para justificar ante la Justicia los millones de dólares acumulados en la oscuridad de un vestidor.

NG/fl