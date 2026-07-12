Milei apura la reforma del Banco Central: cumbre en la Rosada con legisladores de La Libertad Avanza

En el marco de la consolidación de su programa económico, el presidente Javier Milei encabezará este lunes a las 15:00 una reunión clave en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada con los diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA). El objetivo del encuentro es brindarles precisiones sobre el proyecto de ley de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y comenzar a definir la estrategia legislativa para acelerar su tratamiento en el Congreso Nacional. Según trascendió, la reunión contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del titular de la Cámara baja, Martín Menem.

La reforma busca modificar de manera integral la Carta Orgánica del Banco Central y redefinir el funcionamiento de la autoridad monetaria. Se trata de un proyecto que el Presidente considera uno de los pilares de su programa económico y que viene elaborando junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

"El Banco Central debe tener un único mandato: preservar el valor de la moneda", sostuvo Milei en los últimos días.

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Durante una entrevista con Radio Now, el mandatario cuestionó el esquema vigente y afirmó que la reforma impulsada durante los gobiernos kirchneristas convirtió al organismo en una herramienta de financiamiento permanente del Estado. "La reforma de la Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero. Es un disparate", sostuvo.

Según el Presidente, el objetivo es "terminar con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación".

Las claves del proyecto libertario: fin de la emisión, régimen penal y "shutdown"

La reforma contempla medidas de fondo para restringir el financiamiento del Tesoro nacional por parte del BCRA. Entre los ejes centrales, se prohíbe la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal, se eliminan las letras intransferibles utilizadas para asistir al Estado y se prohíbe la distribución de utilidades contables o "ficticias", habilitándolas únicamente ante escenarios excepcionales de deflación.

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Asimismo, la propuesta establece un régimen de sanciones penales dirigidas a los funcionarios públicos que vulneren la autonomía de la entidad o autoricen la emisión sin respaldo para financiar el gasto público.

A estas cláusulas se suma la incorporación del concepto de “shutdown”, un mecanismo de corte que obligaría al Poder Ejecutivo a restringir el funcionamiento operativo del Estado en caso de que se agoten las partidas fijadas por el Presupuesto aprobado en el Congreso.

Además, la iniciativa busca reforzar la autonomía del Banco Central al establecer mayores requisitos para remover a su presidente y al directorio. Según Milei, el objetivo es evitar que futuras administraciones puedan desplazar a las autoridades del organismo por motivos políticos.

La semana pasada, Milei ya había anticipado la iniciativa durante un encuentro con legisladores oficialistas y, tras el Tedeum por el Día de la Independencia, volvió a reunir a su gabinete económico para revisar el articulado definitivo.