Tormenta en el gremio de gastronómicos porque uno de sus dirigentes fue al Mundial

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) está en llamas por estas horas. La aparición del dirigente sindical Humberto Ballhorst, la mano derecha de Luis Barrionuevo, en el Mundial de Estados Unidos desató un terremoto de carácter interno. Y hasta se especula con que declina su cargo de secretario gremial de la comisión directiva nacional.

Luego de la victoria de la Selección Argentina ante Egipto por 3 a 2, un posteo de la cuenta oficial de Instagram del combinado albiceleste mostró a Ballhorst en medio de la hinchada. Allí se lo vio en plena euforia tras el gol de Enzo Fernández.

Pero los afiliados del gremio no están en la situación del referente sindical. Porque se quejan de la cantidad de servicios que el gremio barrionuevista tuvo que recortar en los últimos meses ante una crisis económica que calificaron como “total”.

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De hecho, ante este medio, un cuadro que transita los pasillos de las sedes de la UTHGRA aseveró que no cayó para nada bien en la comisión directiva la travesía de Ballhorst y se prevén sanciones. PERFIL intentó contactar al dirigente para que brinde un descargo pero no recibió respuesta.

La estadía en la copa del mundo por parte de Ballhorst aparece en un contexto político y judicial complejo para Barrionuevo. Su conducción aparece cuestionada por la secretaria de Trabajo, que no le entregó los certificados de autoridades para que inicie un nuevo mandato. El área que comanda Julio Cordero ya acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para darle validez a su decisión.

El 1º de julio, mediante un escrito que se encuentra firmado por María Fernanda Penas, abogada de la secretaría que depende del ministerio de Capital Humano, acudió al máximo tribunal para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Trabajo (CNAT).

La Sala VI concedió una medida cautelar promovida por Barrionuevo que ordenó a la cartera laboral, representada por Penas, que en el plazo de diez días hábiles expida un certificado provisorio de las autoridades electas en el gremio. “Ello en total vulneración a los postulados de la ley 7 26854 como así también contrariando los artículos 195 y 230 del CPCC, y la ley 23551; el Decreto 8 PEN 342/25 y Ley 26944 de Responsabilidad Estatal , conforme se justificará”, expone la presentación oficial.

En el oficialismo deslizaron que la última elección que consagró al ex senador nacional por Catamarca estuvo plagada de irregularidades. Y no pretenden convalidar otra gestión. Un dirigente de UTHGRA habló de lo que sucedió en el comicio: “No votaron 150 mil trabajadores en la última elección como dijo Barrionuevo”.

“Solo con ver los registros de ARCA aparecen 132 mil empleados con más de 6 meses de antigüedad y en condiciones de votar en la actividad gastronómica. En Mar del Plata, el año pasado, votaron 8 mil personas cuando en la elección pasada, en dicha seccional y con dos listas, sufragaron 800”, relató.

La decisión de Trabajo aparece luego de otra de relevancia: el juez Julio Grisolía, el pasado 24 de junio, tomó nota de lo que pasó en la elección que se celebró a fines de 2025 y dejó sin reconocimiento legal a la conducción. Así, el panorama de Barrionuevo se tornó complejo.