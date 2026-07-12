CABA 2027: charlas reservadas, final abierto y dos decisiones clave del PRO

Si algo tienen en común el mandamás peronista Juan Manuel Olmos y Daniel “el Tano” Angelici, además de los acuerdos que no se rompen y las inyecciones para bajar de peso, es la incertidumbre que se plasma en el escenario porteño para el futuro. Dialoguistas, aunque cada uno tendrá un rol fundamental en el armado político, coinciden en que, como nunca, la Ciudad podría dar una sorpresa o generar peleas impensadas.

Jorge Macri luce tranquilo en estos meses: está confiado en que su equipo respondió bien, tras la crisis de mayo del año pasado con la derrota, y se enfoca en mostrar sus hitos de gestión. En su abanico de anuncios hay más de 50 obras en Salud junto a Fernán Quirós; decenas de eventos culturales vespertinos y nocturnos hasta obras de infraestructura como la autopista Dellepiane o el comienzo de la línea F. Encontró en el orden su leit motiv con el trabajo en Seguridad con Horacio Giménez y el secretario Maximiliano Piñeiro. Pero también ese concepto aplicado a toda la gestión.

En materia política, tras darle todo el poder a Angelici, tiene que tomar dos decisiones estratégicas que son potestad del jefe comunal. La primera: la fecha de las elecciones. En rigor, si las desdobla y las adelanta o si las une con la de presidente. La segunda: las reglas electorales. Si habrá PASO o se suspenderán como el año pasado. La ley indica que actualmente debería haber primarias.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, Mauricio Macri, quien disfruta del Mundial, mostró su enojo cuando, hace un par de meses, su primo lanzó el operativo reeleccionista. Por ello movió fichas y mandó a decir que, para él, no estaba definido que sea Jorge Macri su candidato para la Ciudad. Destiempos políticos: justo cuando el jefe de Gobierno pasa por un buen momento con los libertarios el expresidente decide tensionar la cuerda con los Milei.

De todas formas, el expresidente pretende que CABA sea parte de algo más grande que involucre otras provincias y candidaturas.

Con todo, el partido amarillo mira al violeta. Karina Milei tomó en serio las recomendaciones de Diego Santilli, Patricia Bullrich y hasta Santiago Caputo sobre la conveniencia de acordar con gobernadores y aliados con tal que apoyen la reelección del presidente. Esto implicó que, si bien mantuvo su agenda intentando marcarle la cancha al PRO, Pilar Ramírez, la jefe porteña, es una interlocutora casi cotidiana con resultados concretos como el RIGI porteño o el endurecimiento de penas para trapitos.

Por eso, en Uspallata se habla de que Ramírez sea la candidata a vicejefa. Pero también recuerdan que falta mucho y que la estrategia nacional del PRO jugará un papel en ese acuerdo. Se lo planteó Cristian Ritondo a su íntimo amigo Santilli cuando charlaban de la suspensión de las PASO nacionales.

Lo que está claro es que Jorge Macri con LLA es un acuerdo fuerte y, sino, no será tan fácil. ¿Y si Karina Milei cambia de distrito a Santilli? Fue la oferta que le hizo a comienzos de 2025 para encabezar legisladores porteños y el Colorado rechazó. Aún no era funcionario libertario. Pero Santilli asegura que quiere competir en Provincia. Eso sí: la hermana del presidente quiere incluir al expresidente en cualquier acuerdo porteño.

Angelici, por su lado, habla con todos. Y le expresó el deseo a Horacio Rodríguez Larreta de que juegue una PASO por dentro contra Jorge Macri.

Hoy Larreta y el jefe comunal están muy lejos y, entre sus íntimos, se critican hasta con cuestiones personales. El vínculo quedó destruido desde mitad de 2024.

Por el lado del centro hay diálogos permanentes entre todos. Pretenden ganarle al PJ y el kirchnerismo – que nada indica que vayan escindidos a pesar de que se llevan pésimo-. Todos saben que el PJ no puede ganar CABA.

La figura con mayor conocimiento, sin dudas, es Larreta, quien puede llevar una vice como Graciela Ocaña (lo charlaron en privado como una posibilidad) y sumando otros actores como Paula Olivetto y el diputado Maximiliano Ferraro, la UCR (incluído Martín Lousteau y otras facciones) y otros espacios de centro para armar una marca superadora.

En esto juega un rol fundamental el exvicejefe de Gobierno, Emmanuel Ferrario, una joven figura que viene creciendo sistemáticamente en los esquemas de poder porteño, y quien preside el bloque de legisladores de Larreta y Ocaña. Sus diálogos con Olmos aún no avanzaron en un acuerdo electoral.

Por su parte, el PJ pasa un momento muy difícil. Olmos está más dedicado a armar su línea nacional que a la Ciudad. El senador de La Cámpora, Mariano Recalde, es titular del partido y debe revalidar ese cargo a fin de año. Pero el camino es arduo: allí se sumaron jugadores de Axel Kicillof como Augusto Costa.

La interna estalló hace un mes cuando la legisladora Berenice Iañez, vinculada al gobernador, dijo que Cristina Kirchner “ahora esté bastante equivocada y jode bastante las pelotas”. Esto tiene un eco en el bloque que conduce Claudia Neira (de Olmos) quien hace malabares para mantener la unidad una bancada atada con cinta scotch a pesar de que representan un tercio del total de legisladores.

Pensando en 2027 se abren los interrogantes: ¿será Recalde o volverá a intentarlo Santoro? ¿Sumarían a una gran PASO a Larreta? El exjefe de Gobierno no quiere jugar allí. Pero cree que es el único que puede capturar ese voto en un eventual ballotage contra PRO-LLA.

Por su lado, la izquierda tiene dos jugadores: Myriam Bregman, cuyo crecimiento ostensible en las encuestas hace pensar que vaya a las nacionales, o Gabriel Solano, un histórico dirigente de izquierda. Esta decisión impactará de lleno en la elección que pueda hacer el kirchnerismo.