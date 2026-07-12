Banco Central, RIGI e inversiones: la agenda con la que Milei busca relanzar su gestión económica

Tras los actos por el Día de la Independencia, el presidente Javier Milei retomará esta semana la agenda política con una serie de reuniones enfocadas en uno de los proyectos económicos más importantes de su gestión: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que enviará al Congreso. Además, volverá a reunir a la mesa política de La Libertad Avanza (LLA), participará del aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y comenzará a delinear una intensa gira internacional por América del Sur. En el medio, el miércoles, el jefe de Estado no tiene actividades oficiales previstas, una jornada que coincidirá con la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

La actividad más importante para el Presidente tendrá lugar el lunes por la tarde, cuando reciba en Casa Rosada a diputados y senadores de LLA para avanzar en la estrategia legislativa de la reforma del Banco Central, una de las iniciativas que el oficialismo considera centrales para consolidar el programa económico libertario. El proyecto apunta a modificar la Carta Orgánica del BCRA y forma parte del paquete de reformas que el Gobierno buscará enviar próximamente al Congreso.

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La agenda de Javier Milei, día por día

-Lunes 13 (15:00 h): El presidente Javier Milei encabezará una reunión clave en la Casa Rosada junto a senadores y diputados nacionales del bloque de LLA. El encuentro tendrá como eje central el análisis del proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), iniciativa que el Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación en los próximos días con la meta de reestructurar la autoridad monetaria.

Miércoles 15: Sin actividad pública agendada. La jornada del Gabinete coincidirá con la atención puesta en el cruce de semifinales del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, luego de que el conjunto nacional superara a Suiza.

Jueves 16 (19:00 h): Milei participará de la celebración por el 172° Aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El cronograma de la Casa Rosada

-Lunes 13 (11:00 h): El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, mantendrá una reunión de trabajo en Balcarce 50 con el gobernador de la provincia de San Luis, Claudio Poggi, orientada a repasar obras y articular iniciativas políticas bilaterales.

-Martes 14: Durante la mañana se llevará a cabo la habitual reunión de la Mesa Política del Gobierno. A las 11:00 h, el vocero presidencial Adrián Ravier encabezará la conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada.

-Jueves 16: La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantendrá una reunión en la Casa Rosada con legisladores porteños y bonaerenses de LLA para alinear la estrategia territorial en la zona metropolitana.

La próxima parada: una gira por Sudamérica

Durante la entrevista brindada a Now 97.9, el jefe de Estado confirmó que, una vez superados los compromisos de esta semana, emprenderá una ambiciosa gira diplomática por Sudamérica con el objetivo de reforzar su alineamiento ideológico y potenciar el comercio exterior, sosteniendo que "la Argentina tendría que tener el triple de comercio que el que tiene actual".

En ese contexto, volvió a defender el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que ya permitió canalizar USD 150.000 millones en inversiones comprometidas. Además, destacó un proyecto por USD 2.200 millones vinculado al denominado Súper RIGI para el desarrollo de la energía nuclear.

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Según el Presidente, las provincias que adhirieron al RIGI están viendo resultados en materia de inversiones. En contraposición, apuntó contra los gobiernos de Buenos Aires, Formosa y La Rioja por no haber acompañado la iniciativa.

"Todos los que adhirieron al RIGI están muy bien. Las únicas provincias que no reciben esos beneficios son Buenos Aires, Formosa y La Rioja, cuyos gobiernos, por cuestiones ideológicas o por oponerse a todo lo que hace el Gobierno, están condenando a sus poblaciones", agregó.

Milei confirmó que el 25 de julio viajará a San Pablo, Brasil, para participar del acto en el que, según señaló, Flavio Bolsonaro será proclamado candidato presidencial. También adelantó que visitará en Brasilia al expresidente Jair Bolsonaro.

Tras una breve escala técnica el 26 de julio en Buenos Aires para presenciar la inauguración oficial de la Exposición Rural en Palermo, la agenda proseguirá el 28 de julio en Perú, donde asistirá a la asunción presidencial de Keiko Fujimori.

La gira concluirá el 7 de agosto en Colombia para el traspaso de mando en favor de Abelardo de la Espriella, y luego se trasladará a Ecuador para mantener reuniones con el presidente Daniel Noboa.