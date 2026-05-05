Efecto motosierra en San Luis: Poggi exigió la renuncia a todos sus funcionarios por la falta de fondos

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, solicitó este lunes la renuncia del 100% de su gabinete y funcionarios políticos de entes descentralizados como respuesta directa a la crisis financiera que atraviesa la provincia. El mandatario puntano tomó la decisión presionado por una caída acumulada del 7,14% en términos reales de las transferencias nacionales durante el primer cuatrimestre de 2026, lo que representa el cuarto mes consecutivo de baja en la coparticipación.

Ante este escenario, Poggi enviará a la Legislatura una nueva Ley de Ministerios que contempla un recorte del 30% en los cargos públicos, con el objetivo de profundizar la austeridad y reorganizar su estructura política para evitar "volver al pasado".

La decisión fue comunicada por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde señaló que la medida apunta a evaluar el desempeño de su equipo y avanzar en una política de mayor austeridad. “Hoy pediré la renuncia a todos los funcionarios políticos del Gobierno Provincial”, expresó, y agregó que el criterio será el compromiso con el ajuste y la gestión.

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La medida alcanza desde directores hasta ministros, quienes ya pusieron sus cargos a disposición del Ejecutivo. Poggi explicó que evaluará personalmente la tarea de cada funcionario bajo dos criterios centrales: el nivel de austeridad aplicado en sus áreas y el compromiso pleno con el cambio de gestión iniciado el 10 de diciembre de 2023. “Es un momento para que veamos quiénes estamos realmente comprometidos y quiénes no”, posteó el gobernador.

Según datos oficiales difundidos por la Agencia de Noticias San Luis, las transferencias automáticas desde Nación registran cuatro meses consecutivos de caída y se ubican incluso por debajo de los niveles habituales de la última década.

En ese contexto, Poggi anticipó que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para reducir la estructura ministerial y avanzar en un recorte de alrededor del 30% de los cargos políticos. Al mismo tiempo, anunció una serie de iniciativas orientadas a incentivar la inversión privada y generar empleo.

“La realidad económica actual nos exige profundizar la austeridad”, sostuvo el gobernador, quien además planteó la necesidad de “reactivar la actividad económica” y reforzar el perfil productivo de la provincia.

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El anuncio del ajuste llega en un clima de alta tensión social. El pasado 1° de mayo, el reclamo de los empleados públicos por mejoras salariales frente a la inflación se vio fogoneado por el exgobernador Adolfo Rodríguez Saá, quien en un video difundido por la festividad del Santo Cristo de la Quebrada pidió “rezar” para que se otorguen aumentos salariales.

“Le pido a todos los trabajadores que cuando estén en la Villa de la Quebrada eleven una oración para que encontremos el camino y se aumenten los sueldos”, expresó.

El plan para reactivar la economía

En paralelo, Poggi anunció que impulsará “una batería de acciones y leyes” orientadas a promover la inversión privada y generar empleo.

“Gobernar es generar trabajo”, planteó, al explicar que el foco estará puesto en reactivar la economía a partir de incentivos al sector privado. Según indicó, todo el gabinete deberá alinearse con ese objetivo, en un proceso que se definirá tras la evaluación de las renuncias presentadas.

GD/AF