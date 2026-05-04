Carlos D’Alessandro creó el monobloque “Consolidación Argentina” en San Luis y avanza el espacio que impulsa a Dante Gebel

El diputado provincial Carlos D’Alessandro formalizó la creación del monobloque “Consolidación Argentina” en la Legislatura de San Luis, convirtiéndose en el primer representante institucional del espacio que impulsa al pastor y comunicador Dante Gebel como posible candidato presidencial en 2027. La decisión se conoció esta semana y marca el ingreso formal del armado a una estructura legislativa provincial.

D'Alessandro, pieza central en el armado original de La Libertad Avanza en San Luis y exdiputado nacional, formalizó su ruptura con el oficialismo. Este alejamiento se originó en agosto de 2025, tras una crisis interna que eclosionó cuando votó en contra del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Luego de conformar la bancada "Coherencia" junto a otros legisladores, hoy encabeza la construcción local de esta nueva alternativa que busca disputar el voto de centro-derecha.

Carlos D’Alessandro formalizó en San Luis el primer bloque legislativo de “Consolidación Argentina”

El conflicto también incluyó una disputa con Karina Milei por el control del sello partidario en San Luis, que derivó en una intervención judicial y en la imposibilidad de utilizar el nombre “La Libertad Avanza” en el distrito. Tras ese episodio, D’Alessandro compitió en elecciones provinciales con otro sello y posteriormente renunció a su banca nacional para enfocarse en la política local.

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¿El nuevo fenómeno outsider?

“Consolidación Argentina” se lanzó en marzo de 2026 con un acto en Lanús que juntó a peronistas, exlibertarios, sindicalistas y referentes sociales. Aunque Dante Gebel no participó presencialmente, su figura funcionó como eje del armado, que busca presentarse como una alternativa por fuera de las identidades partidarias tradicionales.

Según trascendió, el proyecto intenta superar las divisiones tradicionales con un mensaje enfocado en la eficiencia y la ética. Sus impulsores intentan quitarle la etiqueta de "movimiento religioso" para convertirlo en una propuesta política nacional que llegue a todos los sectores.

Dante Gebel, su incursión política y las incógnitas sobre su candidatura

Dante Gebel, radicado entre Miami y Los Ángeles, es reconocido como "un exitoso conferencista e influencer" con millones de seguidores. Él se presenta en sus redes sociales como "conferencista, influencer, actor y conductor de televisión". Su irrupción en la política argentina enciende alarmas y expectativas: mientras algunos lo ven como un outsider capaz de captar el desencanto social, otros advierten sobre una avanzada conservadora con vínculos internacionales, recordando su cercanía con figuras como Nayib Bukele y su histórica oposición a políticas progresistas en California.

Expresó posiciones críticas frente a agendas progresistas en Estados Unidos, donde reside. Cuestionó políticas de California durante la pandemia y se manifestó en contra de temas como el aborto y el matrimonio igualitario, en línea con sectores evangélicos conservadores.

Analistas del escenario político ubican a Gebel como una figura en construcción dentro de una nueva derecha con anclaje social, o como una alternativa de centro-derecha en formación. En ese marco, algunos sectores advierten sobre la posible influencia de corrientes evangélicas conservadoras con origen en Estados Unidos, en un contexto de crecimiento de ese espacio en América Latina.

El movimiento en San Luis aparece como el primer paso de una estrategia con proyección federal. Según fuentes cercanas a D’Alessandro, el esquema podría replicarse en otras provincias en los próximos meses. Aunque Gebel aún no confirmó una eventual candidatura, el avance territorial y la construcción de bloques legislativos muestran que el espacio busca consolidarse con anticipación al calendario electoral de 2027.

GD / EM