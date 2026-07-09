Tedeum: luego de los actos en Tucumán asiste al tradicional oficio en la Catedral Metropolitana

Luego de los actos formales en la Casa de Tucumán, que reunieron al presidente Javier Milei con 13 gobernadores y dos vicegobernadores en una destacada postal institucional en este 9 de Julio, la agenda de la Fecha Patria sigue con el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, al que el Mandatario llegará caminando junto a sus funcionarios desde la Casa de Gobierno.

Milei regresó a Buenos Aires esta madrugada, apenas concluidos los actos en Tucumán, y se espera en el tempo porteño, previsto para las 10,30, el tono que tendrá la homilía del arzbobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Esta ceremonia religiosa llega además en un contexto de recambio dentro del equipo oficialista, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier. Y en medio de los esfuerzos del Ejecutivo por afianzar lazos institucionales con la Iglesia, de cara a una posible visita del Papa León XIV en noviembre próximo y con el impulso de la ley sobre ludopatía, que tanto preocupa a los sectores eclesiásticos.

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Previo al Tedeum, la atención política se concentró en la medianoche tucumana. En el marco de la celebración del aniversario número 210 de la declaración de la independencia nacional, el Gobierno desplegó una amplia convocatoria, con la asistencia de una docena de gobernadores alineados con la agenda de reformas, entre ellos el mandatario anfitrión Osvaldo Jaldo, Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Raúl Jalil (Catamarca).

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