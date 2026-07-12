¡VIVA ARGENTINA! El país entero vive una fiesta mágica, de Jujuy a la Antártida... somos felices

La Selección Argentina derrotó a Suiza 3 a 1 en el Estadio Kansas City, lo que le permitió avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo y renovar las esperanzas de alcanzar la cuarta estrella. Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez anotaron para nuestro país mientras que Dan Ndoye hizo el gol para los suizos.

Los mejores memes del partido Argentina-Suiza

El triunfo argentino tuvo una inmensa repercusión y las redes sociales se llenaron de fotos y videos donde puede verse como la gente salió a celebrar el nuevo éxito de la “Scaloneta”, que el miércoles deberá enfrentar a Inglaterra a las 16 de nuestro país en busca de una nueva final.

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En las imágenes aparecen familias completas en las calles, a pesar del frío, abrazando a completos desconocidos mientras le agradecen a Lionel Messi y a sus compañeros la alegría que acaba de darles con un entusiasmo tan contagioso que resulta imposible no emocionarse frente a estas postales espontáneas que muestran el costado más tierno, sensible y emotivo de nuestro país.

Festejo en Pilar, Provincia de Buenos Aires. Fuente: cuenta de X de DanielG80X

Festejo en Bariloche. Fuente: cuenta de X de lfsur

Festejo en Corrientes. Fuente: cuenta de X de laurareloadedMM

Festejo en la ciudad de Buenos Aires por el éxito de Argentina frente a Suiza. Fuente: cuenta de X de Ciudad de Buenos Aires