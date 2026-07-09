Tedeum: las frases principales de la homilía de García Cuerva en la Catedral

Durante la homilía del Tedeum por el Día de la Independencia, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dejó una serie de definiciones sobre la situación social, política y económica del país. En un mensaje atravesado por el llamado al diálogo, la unidad y la solidaridad, cuestionó la intolerancia, “la crueldad hacia los más débiles”, la corrupción y el individualismo.

Además, pidió “construir puentes donde algunos quieren levantar muros” y cerró su discurso con una cita de Lionel Messi para destacar el valor del trabajo en equipo. Estas fueron las principales frases de su mensaje:

“La parábola del buen samaritano es un ícono capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que debemos tomar para reconstruir esta patria que amamos y que nos duele a la vez.” Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Ante el dolor, ante tantas heridas, la única salida es ser como el buen samaritano.”

“Toda otra opción termina o bien del lado de los salteadores, o bien del lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del herido del camino.”

“A veces, como sociedad argentina también recorremos caminos peligrosos, no por cuestiones geográficas, sino porque no nos llevan a ningún buen lugar.”

“El camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles.”

“Algunos se aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante.”

“Escondidos en todas las épocas en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos.”

“Esto no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno; es cuestión de ser o no honestos y transparentes, ser y parecer, ahora y siempre.”

“Los asaltantes también han recorrido los caminos de nuestra historia, robando sueños a los jóvenes, robando posibilidades de progreso a las familias trabajadoras y sustrayendo dignidad a los más frágiles.”

“El pueblo quiere vivir mejor y está ajeno a las discusiones eternas y alejadas de la realidad que en su nombre tienen los dirigentes.”

“Todos los días enfrentamos la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo.”

“Pidamos juntos a Dios que nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren.”

“Hoy queremos hacer presentes en este Tedeum sus vidas, sus rostros y sus historias concretas. No cifras o diagnósticos, sino sus nombres.”

“Detenerse, conmoverse, abajarse, llorar ante el dolor de otros.”

“Un algoritmo nunca podrá sustituir un gesto de cercanía o una palabra de consuelo.”

“Pidamos también a Dios que nos independice del individualismo, de la competencia feroz por el protagonismo, del internismo y la mezquindad política.”

“Lo que gastes de más no siempre es sinónimo de derroche o de despilfarro. A veces es invertir en los más débiles.”

“Las heridas sociales necesitan la templanza del diálogo, la justicia social y la honestidad innegociable.”

“Construyendo puentes donde algunos quieren levantar muros.”

“Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable, todos somos importantes.”

“No miremos al costado buscando culpables eternos.”

“Que este 9 de Julio nos comprometamos a caminar unidos hacia un desarrollo integral que tanto anhela nuestro pueblo.”

“Sigamos entonces con la camiseta puesta y con pasión.”

“Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos.” (cita de Lionel Messi retomada por García Cuerva).

CS