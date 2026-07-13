El Gobierno dejó atrás su postura defensiva y ahora busca retomar la iniciativa política y económica para relanzar la imagen presidencial y darle posibilidades de reelección a Javier Milei. El cambio consiste en centrarse en una estrategia que le permita al oficialismo construir pasos sustentables en el camino electoral. Para eso, la salida de Manuel Adorni del Gabinete funcionó para testear si los mercados internacionales compraban el cambio y sirvió para recuperar la confianza que no logró sustentar el plan de estabilización financiera ante la mirada de los grandes inversores del mundo que preparó a medida Luis Caputo.

El pronóstico de derrumbe del riesgo país, por debajo de los 400 puntos básicos, que prometen desde el Palacio de Hacienda tuvo como carta de presentación el programa económico 2026-2027, que incluyó el esquema de pago de deuda, que el ministro Caputo presentó días atrás. Pero ese cronograma de desarme del muro de vencimientos —que complicó el escenario durante el caliente año electoral— llegó una vez terminada la crisis política desatada por Adorni. En el quinto piso del Mecon ya sufrieron en carne propia cómo el proyecto para ampliar la ley de Inocencia Fiscal se derritió al calor del incendio que se generó por las acusaciones de corrupción que pesaron sobre el exjefe de Gabinete.

El swap con EE.UU., la bala de plata que Caputo se guarda para despejarle turbulencias a la reelección de Milei

“Adorni fue el kickoff de la patada inicial de un partido que el Gobierno quiere empezar a mostrar a más largo plazo, porque tiene el objetivo a mediano plazo de mostrar que peleará por el Investment Grade. Es el estilo de este Gobierno. El de Cristina (Kirchner) era parecido, porque le cantás truco y te contestan ‘quiero vale 4’”, afirmó a PERFIL un economista que tiene diálogo con el gabinete económico, llegada a Wall Street y trabaja para uno de los sectores que suele participar de los road shows que Caputo realiza en los mercados internacionales.

El fin del ancla Adorni y el plan de navegación económica

Según confiaron a este medio fuentes del mundo económico, la idea de Caputo fue desestimar el retorno de la Argentina a los mercados de crédito en Wall Street para rollear la deuda externa, con el objetivo de mostrar capacidad de gestión política para conseguir el respaldo internacional. Pero también, porque “a pesar de los esfuerzos por estabilizar las variables económicas y financieras tal como quería el mundo, la crisis política fue tan constante que el riesgo país nunca bajó”.

José Luis Daza, Luis Caputo y Federico Furiase presentaron el programa económico 2026-2027

El índice EMBI (Emerging Markets Bond Index) mide el riesgo país al evaluar factores económicos y políticos, y el historial crediticio de la Argentina. El ordenamiento macro, en términos de mediciones como PBI, inflación, reservas internacionales del Banco Central y crecimiento económico, además del superávit fiscal, es el punto que el Gobierno muestra con confianza. La capacidad de repago de la deuda, más allá de las elecciones presidenciales de 2027, fue sustentada por el cronograma que se presentó días atrás.

Detrás del respaldo a la gestión, el FMI le viene a exigir a Milei tres puntos clave para sostener el programa conjunto

Pero la crisis política que afectó a todo el Gabinete con el caso Adorni fue de tal magnitud que en el mercado se alarmaron ante la posibilidad de un “inevitable cambio de gobierno”. Fuentes consultadas por PERFIL admitieron que “durante el conflicto mediático se buscó evitar hablar de interferencias de las acusaciones de corrupción en el Gobierno con el riesgo país, pero lo primero que preguntaron los inversores fue si corría riesgo la reelección de Milei con la continuidad de un funcionario acusado de enriquecimiento ilícito, con novedades constantes sobre nuevos presuntos gastos injustificados”.

Wall Street vuelve a confiar

“Si bien no hay una incidencia directa, el Gobierno cambió de actitud, más allá de lo de Adorni. Lo que trata de mostrar es que quiere dejar de atajar penales en el arco propio o defender corners, para empezar a mostrar que mira el arco de enfrente. Es decir, yo creo que lo de Adorni ayuda en el sentido de dar un sendero de visibilidad en un horizonte más extenso de tiempo y más estratégico que táctico”, aseguró a este medio otra fuente con presencia en Nueva York, desde donde ahora tienen un escenario de juego muy distinto al de hace pocas semanas.

En una conferencia de prensa a principios de mayo pasado, el ministro Caputo negó que el caso Adorni afectara al riesgo país al sostener que “los problemas políticos o judiciales quedan en la Justicia, en la política, y no se trasladan a la economía”. Allí mismo anunció que tenía el financiamiento para sortear los cupones de vencimiento de deuda. Sin embargo, ese dato pasó desapercibido para el mercado, porque las calificaciones de riesgo mejoraron para dos de las tres consultoras que miden riesgos: Fitch y S&P la elevaron a B-, pero Moody’s la mantuvo en zona marginal (CCC+).

Cae el riesgo país, pero Luis Caputo enfrenta ruidos financieros y pone al BCRA a calmar al dólar

“El Gobierno estuvo envuelto en la táctica diaria con el horror del tema Adorni. Ahora empieza a querer mostrar que tiene más horizonte temporal, y en esa línea va el ingreso de Diego Santilli, lo de los anuncios financieros de repago de deuda y la reunión con (Federico) Sturzenegger y (Santiago) Bausili para mandar al Congreso el proyecto de ley sobre la Carta Orgánica del Banco Central, el tema de la inocencia fiscal y el shutdown fiscal que quieren implementar”, aseguró una fuente de trato con el quinto piso del Palacio de Hacienda.