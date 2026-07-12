La senadora Patricia Bullrich, quien lidera el bloque de La Libertad Avanza en el Senado, confirmó hoy que está trabajando por la reelección del presidente Javier Milei y evitó dar precisiones sobre sus ambiciones personales para los próximos años.

En diálogo con el periodista Luis Majul en el programa La Cornisa, por La Nación +, la excandidata a presidente aseguró que la oposición "usa el Mundial para hacer campaña por la no reelección de Milei".

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"Estamos todos peleando para que haya una reelección del presidente", aseguró la legisladora, en referencia a La Libertad Avanza. "Después, estoy para lo que haga falta", agregó. Y remató: "Por otro lado, fui electa senadora por seis años. Yo lo que voy a hacer es trabajar y poner toda mi fuerza, y toda la gente que me pueda seguir, y que eso se sume en una misma dirección".

Bullrich minimizó sus diferencias con Javier Milei, a las que llamó "puntos de vista". "El electorado tiene matices", señaló. "Y nosotros necesitamos que ese electorado converja. El presidente ya comprendió que debe representar a todo ese electorado, y por eso baja el tono en algunas cosas":

El sistema político argentino está organizado como si fuera bipartidista, y la Argentina no es más bipartidista", dijo Bullrich Ante una pregunta por las PASO, las consideró innecesarias y perjudiciales: "Se comen un año del gobierno".

Bullrich se refirió al fútbol como una "gran posibilidad económica" para la Argentina

En otro tramo de la conversación, la senadora criticó a la AFA. "A la Argentina no le sirve tener a la AFA como está", dijo. "Hay que abrirse a un fútbol con más capital, con más posibilidades, abrir más escuelas". Elogió el impacto de la llegada de dinero al fútbol. "Para Argentina es una gran posibilidad económica tener escuelas de fútbol adonde vengan de otros países a jugar", aseguró.

Luego relacionó al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, con el procesado exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, y sentenció: "La importante es que los argentinos no tengamos más corrupción de ningún tipo, que las cosas las hagamos ordenadas, que todo sea más transparente". .

Finalmente, Bullrich esquivó una definición sobre si cree que Milei podría ganar la reelección en primera vuelta, con una frase clásica: "Estamos trabajando para eso".