Fantasía del indulto de Milei a La Doctora

Escribe Oberdán Rocamora

Redactor Estrella, especial para JorgeAsisDigital.com

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Malentendido peronista

Comparar a Axel, el Gótico -gobernador reelecto de la Provincia del Pecado- con el asesinado dirigente sindical metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, Compañero Coraje, es la manera más desopilante de equiparar a La Doctora con Juan Domingo Perón, Primer Trabajador.

Último malentendido peronista.

La Doctora dista de ser Perón como la postulación natural de Axel no tiene un pepino que ver con la traición fácil que históricamente se le atribuye a Vandor por el intento de crear “el peronismo sin Perón”.

Facundo Tignanelli, militante leal de La (Agencia de Colocaciones) Cámpora, los compara por la concepción fuertemente dinástica del poder y por complacencia hacia su jefe Máximo, extensiva hacia La Doctora prisionera por la concepción recaudatoria del poder que elevaba Néstor, El Furia, “compañero de lucha” que mantuvo la osada impertinencia de morir cuando no le correspondía.

La franela redituable de Santilli

La desesperación de los cuarentones de la Agencia por conseguir la lícita reivindicación de la libertad de La Doctora induce a la utopía transitoria de imponer candidata presidencial.

Pese a que los disciplinados juristas instruidos por el heroico fiscal Diego Luciani, el Moderno Strassera, construyeron la sentencia que le marca a La Doctora la imposibilidad de pugnar por un cargo público “de por vida”.

El juego se presta a las fabulaciones paranoicas del axelismo que intuye que Javier Milei, el Tertuliano que preside el Gobierno de Consultores, se predispone a la fantasía de indultar a La Doctora movilizado por el descalabro que puede ocasionar gratuitamente al peronismo.

Dilemas sustanciales del Método Milei

Ocurre que después de haber eliminado la montaña putrefacta que representaba Manuel Adorni, el Premier expulsado por el enriquecimiento ilícito más estúpido del planeta, el Tertuliano protagoniza una muestra oxigenante de recuperación, motivada por los éxitos macroeconómicos del ministro Luis Caputo, Virgencita, que reduce el “riesgo país” a menos de 400 puntos, la pavorosa inflación a menos de 2 puntos, que se capitalizan más reservas de las necesarias y se invoca la aparición en el escenario del Premier Peronista Originario Diego Santilli, el Bermellón, que resulta providencial.

A pesar de la picada de boleto del Círculo Rojo, para el Cuarto Premier hoy lo prioritario es conseguir la reelección del Tertuliano.

Se justifica entonces la franela redituable de Santilli con los gobernadores desarrapados que dialogan, y con su diplomacia franelera logra que se fortalezca el entusiasmo del Triángulo de Hierro (fundido), porque al conciliar con los gobernadores indigentes Santilli consigue también la consolidación de la tregua espiritual en el conventillo libertario.

La anhelada paz entre Santiago, el Neo Giacomini, con la señora Karina, La Guantanamera. Las fuerzas celestiales de los tuiteros ingeniosos de la batalla cultural se unifican con las fuerzas territoriales del menemismo que compone La Guantanamera con los primos, Los Menem, Lule y Martincito.

Resultan ganadores, en efecto, los dos vértices.

La Guantanamera prosigue con su línea triunfal de mostrar mileísmo puro en la totalidad de los distritos posibles, mientras el Neo Giacomini confirma la línea suya de conciliar con los gobernadores amigos a cambio de algunos relativos mangos que alguna vez les van a suministrar.

“Primero votar y después preguntar”.

Máxima clásica de La Guantanamera que resurge como corolario lícito de la magia medular de Santilli, el oportunista de las desgracias superadas de José Luis Espert, Cárcel o Bala, y de Manuel Adorni, Cascadita.

Indulto de La Doctora

Entre tanta recuperación artificialmente libertaria, el axelismo se pone regularmente paranoico y cada vez son más los que intuyen que puede existir alguna dosis de verdad en el impactante indulto de Milei a La Doctora, que el Fenómeno se dispone a anticipar antes que lo resuelva el maléfico peronismo en el poder.

Debe evitarse el recurso imperioso de la unidad del adversario.

Corresponde el preferible estallido fragmentario porque el peronismo es la única alternativa real a la demencia libertaria de la economía austriaca que se desconoce con amplitud en Viena.

Deben agrietarse para siempre las abismales diferencias entre La Agencia de Colocaciones Cámpora y el nuevo invento institucional de Andrés Larroque, El Cuervo, el Derecho al Futuro, para servicio total de Axel, que consolidó la pendiente declinación de la Agencia Cámpora que insiste con el penúltimo recurso de la libertad de La Doctora, para asegurarse el indulto desde ya, sin necesidad de contar con el beneplácito del retorno del peronismo.

HB