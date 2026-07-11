Facundo Leal "quiere declarar" y preocupa al Gobierno y a la oposición

Este lunes 13 de julio de 2026, el expresidente de ARSAT, Facundo Leal, se presentará ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro para brindar su primera indagatoria ante el juez Lino Mirabelli. Se lo investiga por presuntos retornos cobrados a la empresa Argentina Logistic Services (ALS) a cambio de la adjudicación de obras tecnológicas de manera directa. Fuentes cercanas a la defensa del exfuncionario revelaron a PERFIL que “quiere declarar” y responder preguntas ante el tribunal. Sin embargo, sus asesores legales recomiendan otra estrategia: presentar un escrito técnico ante el magistrado. Si Leal habla frente al juez, todo el arco político argentino quedará en alerta.

La hipótesis central de la Justicia se concentra en las supuestas irregularidades en una serie de contrataciones directas de infraestructura relacionada al tendido de fibra óptica otorgadas a la firma ALS durante el período 2022 - 2024. La Justicia cree que Leal habría cobrado sobornos a cambio de adjudicar esas obras tecnológicas de manera directa, sin licitación.

La Policía Federal secuestró 2,4 millones de dólares en efectivo en los domicilios de Facundo Leal, expresidente de ARSAT

Los peritajes contables incorporados al expediente oficial estiman un perjuicio patrimonial contra el Estado de 1,9 millones de dólares y más de 40 millones de pesos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

ARSAT: pidieron indagar a 10 empresarios y ex funcionarios por presunta corrupción, coimas y fraude al Estado

Para los investigadores, el monto del supuesto fraude guarda una estrecha relación con los 2,4 millones de dólares en efectivo que la Policía Federal Argentina (PFA) le secuestró al exfuncionario en sus domicilios de Palermo y Mendoza, de donde el exfuncionario es oriundo. Lo que están investigando es la finalidad de ese dinero.

Como adelantó PERFIL este viernes, el paradero exacto de Leal se maneja bajo el más estricto secreto por parte de las autoridades judiciales. Aunque se confirmó su permanencia bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la unidad penal donde se encuentra alojado es por estas horas un misterio.

Ese aislamiento responde a directivas claras del tribunal: desactivar cualquier riesgo de presiones externas hacia el imputado y neutralizar la posibilidad de que el exfuncionario logre vulnerar los controles carcelarios habituales y pueda tomar contacto con el exterior mediante alguna terminal remota que la PFA no haya encontrado.

Se agrava la situación de Facundo Leal en la Justicia: nuevos requerimientos y declaraciones de testigos clave

Cabe recordar que, en el operativo inicial en su departamento del barrio de Palermo, además de los 2,4 millones de dólares y las drogas, a Leal se le secuestraron equipos de vigilancia y seguimiento de personas y vehículos.

Software Cellebrite: clave para desbloquear el celular de Facundo Leal

Este lunes, el exfuncionario va a declarar —o no— habiendo entregado a la Justicia su teléfono celular personal, pero sin la contraseña de acceso. Ante esta situación, el juez Mirabelli y el fiscal federal Fernando Domínguez basarán la audiencia inicial en las pruebas recopiladas en servidores de ARSAT y en los dispositivos que los subordinados directos de Leal entregaron con sus respectivas claves de acceso.

Sin embargo, los investigadores avanzan sobre esa cuestión tecnológica central y el desbloqueo es inevitable. Los peritos de la División Pericias Informáticas de la PFA aplican sobre el teléfono encriptado el software forense “Cellebrite”, de origen israelí, con el objetivo de vulnerar los códigos de seguridad del aparato de Leal.

Desde los tribunales de San Isidro confirmaron a PERFIL que, una vez que la fuerza de seguridad logre extraer los datos internos, el fiscal Domínguez incorporará el contenido como prueba nueva, lo cual activará una ampliación de declaración indagatoria. Por eso, el trámite de este lunes representa el prólogo de un proceso judicial que puede sumar nuevos elementos de prueba, y también imputados.

El robo en ARSAT que destapó corrupción: dólares, ketamina y vínculos en el poder

Caso ARSAT: las presiones que enfrenta Facundo Leal

La defensa de Leal realizó la semana pasada gestiones para modificar su realidad inmediata. Su abogado, Marcelo Rocchetti, tramitó un pedido de arresto domiciliario fundamentado en los severos problemas de adicción que padece el exfuncionario. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada formalmente por el juez Rafecas. No es el único estrés al que está sometido el extitular de ARSAT.

Cuando se allanó su vivienda de Palermo, hubo una ventana de tres horas en que su domicilio mendocino no fue intervenido por la PFA. En ese espacio temporal, la Justicia determinó mediante cámaras de seguridad que una de las hijas del exfuncionario sacó dos valijas del inmueble. La fuerza de seguridad dio con una de ellas, la cual contenía vestimenta. Pero la segunda nunca fue hallada.

Por esa maniobra, la hija de Leal no está imputada ni tiene causa abierta, pero sí se le abrió una investigación por presunto encubrimiento. La fiscalía cree que dentro de esa valija podría haberse escapado documentación, más dinero, más drogas, o las tres cosas.

El caso Facundo Leal: la trama oculta de un escándalo mayúsculo que involucra millones de dólares sin declarar y drogas sintéticas

La situación judicial de Leal es compleja y se bifurca en dos expedientes judiciales independientes y paralelos. La causa principal por el presunto desvío de fondos estatales a la firma ALS tramita en el fuero de San Isidro con el juez Mirabelli. Al mismo tiempo, el exfuncionario enfrenta un segundo caso por estupefacientes radicado ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6 de Daniel Rafecas, en los tribunales de Comodoro Py.

Esta causa conexa se abrió cuando en los allanamientos de la PFA se hallaron distintos tipos de drogas en su vivienda de Palermo, lo cual le valió una imputación bajo la carátula técnica de tenencia con fines de comercialización.

De ARSAT al ORSNA: el rol de Luis Pierrini en la supervivencia de Facundo Leal

Para comprender el presente del exfuncionario, es preciso reconstruir su trayectoria y su mapa de relaciones políticas. Desembarcó en la alta administración pública bajo el amparo del peronismo mendocino, y fue el cuadro encargado de ampliar la capacidad de conectividad a Internet en el territorio argentino durante el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, logró atravesar el cambio de signo político en diciembre de 2023 y se acopló a la gestión libertaria.

Leal se sostuvo al frente de ARSAT durante el primer año y medio de la administración de Javier Milei. Luego, el 3 de junio de 2025, fue designado Presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), otra caja millonaria que hoy se encuentra en manos de Noelia Ruiz, funcionaria de estrecha relación con Santiago Caputo.

Una de las pocas fotos de Facundo Leal como presidente del ORSNA, junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

El nexo político que posibilitó ese traslado fue el mendocino Luis Pierrini, poderoso empresario del sector del seguro que asumió como Secretario de Transporte de la Nación en mayo de 2025. Al estructurar su gabinete, como parte de los acuerdos para lograr gobernabilidad con un Congreso que, en aquel momento, se mostraba adverso para el oficialismo, Pierrini exigió el nombramiento de Leal en el organismo que controla los aeropuertos del país.

Nadie se hace cargo del funcionario de los U$S2,5 millones, pero estuvo dos años y medio con los libertarios

De allí radica la tensión del presente: el peronismo le factura al Gobierno haberlo sostenido en funciones, tanto en ARSAT como en el ORSNA, hasta febrero de 2026. Del otro lado de la trinchera, los libertarios sacan a relucir que el ingreso a la función pública de Leal sucedió de la mano del PJ.

Los argumentos de ambos sectores son notablemente parciales. Leal atravesó, factualmente, ambas presidencias. Hasta diciembre de 2023, trabajó bajo la gestión de Alberto Fernández, pero todo 2024 lo hizo bajo el gobierno de Javier Milei. Por eso es que el caso ARSAT tiene en alerta tanto al peronismo como a La Libertad Avanza.

Defensa en bloque de "la banda de los mendocinos"

Otro dato importante. La representación legal de Leal está unificada con la del otro gran imputado que tiene esta causa: Gerardo Boschin. También oriundo de Mendoza, Boschin fue subgerente de Compras de ARSAT durante la titularidad de Leal en el organismo y además es el expresidente de Trenes Argentinos, cargo que logró también bajo el ala de Pierrini en la Secretaría de Transporte.

El mendocino Gerardo Boschin, expresidente de Trenes Argentinos, comparte abogado con Facundo Leal.

Está imputado en la misma maniobra de la empresa estatal de satélites con ALS y, por su histórico vínculo con Pierrini, en los pasillos de la política se denominó a este grupo de funcionarios y operadores políticos como "la banda de los mendocinos".

Ambos exfuncionarios, Leal y Boschin, confiaron su defensa penal al abogado Marcelo Rocchetti, consolidando una estrategia jurídica que algunos definen como corporativa. Al compartir el mismo abogado, se evita que el eslabón técnico de compras (Boschin) intente salvar su situación procesal cargando las tintas sobre las directivas de la conducción política (Leal).

A horas de que el hombre que manejó la empresa estatal de satélites en gestiones tan contrapuestas realice su primer acto de defensa bajo cargos de una gravedad institucional altísima, peronistas, libertarios e investigadores judiciales permanecen en una tensa expectativa.

NG