Facundo Leal: misterio sobre su lugar de detención y expectativa por su declaración

Es imposible saber a ciencia cierta cuánto tiempo tardó Facundo Leal la mañana del martes 26 de mayo de 2026, cuando los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) tocaron la puerta de su departamento en Palermo, en tomar conciencia de que, un día no muy lejano, iba a tener que sentarse frente a un juez a rendir cuentas. Lo cierto es que ese día se volvió inevitable y tiene fecha fija: el próximo lunes 13 de julio de 2026, el expresidente de ARSAT comparecerá ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, conducido por el Lino Mirabelli.

La imputación: presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y cohecho pasivo. Traducido: los investigadores lo acusan de haber direccionado contratos millonarios de infraestructura tecnológica para beneficiar a empresas amigas y de haber cobrado retornos o coimas a cambio de esas adjudicaciones.

La firma beneficiada fue Argentina Logistic Services (ALS) y la operatoria que Mirabelli investiga ocurrió entre 2022 y 2024. El monto de desfalco que se calcula es de 1,9 millones de dólares y más de 40 millones de pesos.

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Quién es el exfuncionario al que le secuestraron 2,4 millones de dólares, droga y monedas de varios países

Una cifra similar a la que le incautaron a Leal en sus domicilios de Palermo y Mendoza, donde el secuestro total de divisas en efectivo consolidó un botín de 2,4 millones de dólares (700.000 hallados en el departamento porteño y los restantes 1,7 millones localizados en la vivienda cuyana).

En el allanamiento al departamento de Facundo Leal en Palermo se hallaron 700.000 dólares y drogas

En la Casa Rosada y algunos despachos del peronismo la expectativa se concentra en la estrategia que ensayará el extitular de ARSAT, cuyo expediente genera una indisimulable vigilia. Cualquier indagatoria a un exfuncionario que atravesó tres presidencias en cargos con cajas millonarias lo haría.

Las dos causas de Facundo Leal

La situación judicial del exfuncionario se bifurca en dos expedientes totalmente independientes. La causa principal la tramita Lino Mirabelli en el Juzgado de San Isidro, y es por el presunto fraude en el tendido de fibra óptica de ARSAT y el desvío de fondos a la firma ALS.

En paralelo, Leal enfrenta otra causa por drogas ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6 de Daniel Rafecas, en los tribunales de Comodoro Py, luego de que la Policía Federal hallara estupefacientes en su departamento de Palermo, quedando imputado por tenencia con fines de comercialización.

Como informó PERFIL el pasado viernes 3 de julio, el exfuncionario intentó tramitar un arresto domiciliario fundamentado en los problemas de adicción que padece. La solicitud se realizó en los juzgados de Retiro, y estuvo a cargo de su defensor, el abogado Marcelo Rocchetti. Sin embargo, el juez Rafecas rechazó la solicitud y ratificó su continuidad en una celda común de cara a la indagatoria del lunes en el fuero de San Isidro.

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Causa ARSAT: hermetismo sobre el lugar de detención de Facundo Leal

A horas de su primera declaración indagatoria, el lugar de reclusión exacto de Facundo Leal se maneja bajo el más estricto secreto de sumario. Aunque PERFIL confirmó que permanece bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) tras dictarse su prisión preventiva, la unidad penal donde se encuentra alojado es un misterio absoluto.

Aunque las primeras informaciones del caso —publicadas por PERFIL el pasado 19 de junio— indicaban que Leal fue alojado inicialmente en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, el destino actual de su reclusión se convirtió en un misterio absoluto. En las últimas semanas, las autoridades impusieron un cerrojo informativo total en torno a sus coordenadas, alimentando la hipótesis de un traslado estratégico de máxima seguridad para evitar filtraciones.

Fuentes judiciales indicaron a este medio que ese nivel de aislamiento del sospechoso responde a dos cuestiones: por un lado, la necesidad de desactivar el riesgo de que el imputado sufra presiones de sectores interesados en su silencio. Por el otro, neutralizar un factor tecnológico inquietante.

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En el allanamiento a su departamento en Palermo, a Leal se le secuestró un bolso con equipos de vigilancia y seguimiento de personas y vehículos. Los investigadores temen que, si el exfuncionario lograra vulnerar los controles carcelarios básicos, todavía pueda tener acceso a alguna terminal remota no hallada por la PFA, quebrando la incomunicación para coordinar maniobras o desviar activos.

El peritaje de los dólares termosellados de Facundo Leal

Que una cifra considerable de los dólares que la PFA le secuestró a Leal hayan sido encontrados en condiciones de termosellado introduce un elemento crucial para la investigación. En la práctica financiera y judicial, el termosellado implica que los billetes salieron directamente de la bóveda de una entidad bancaria autorizada bajo estrictas normas de empaque institucional, conservando los precintos, códigos de barra y fajas de origen.

Facundo Leal está imputado por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

Esta condición elimina la posibilidad de que se trate de dinero circulante común y otorga una trazabilidad matemática inmediata. Ese peritaje para rastrear la ruta de estos fondos, identificar qué banco emitió los fajos y determinar a nombre de qué empresa se realizó la extracción está a cargo de los peritos de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina, con el apoyo técnico de la PROCELAC. Los invstigadores de la fiscalía esperan esos resultados con notable ansiedad.

Estrategia judicial corporativa

Para enfrentar al juez Mirabelli, Leal confió su defensa penal al letrado Marcelo Rocchetti. El otro gran imputado de la causa; el expresidente de Trenes Argentinos, Gerardo Boschin; hizo lo mismo. La decisión de unificar la representación legal en un mismo abogado responde a una estrategia clara: consolidar una defensa en bloque corporativo.

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Las fuentes judiciales que siguen el caso de cerca aseguran que las audiencias de este lunes se mantendrán bajo un estricto carril técnico y un hermetismo procesal que busca neutralizar el riesgo de contradicciones cruzadas.

Ante la inminencia de la declaración de Facundo Leal, queda una paradoja: un protagonista de la conectividad satelital y la infraestructura tecnológica más avanzada del país, hoy encuentra que su futuro inmediato se juega en un viejo y tradicional expediente de papel en un juzgado de San Isidro.

NG/fl