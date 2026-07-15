Santilli aún no reúne los votos para suspender las PASO y prepara cambios en áreas ligadas a Santiago Caputo

El Gobierno todavía no reúne los votos necesarios para suspender o eliminar las PASO. Según dejaron trascender en la Casa Rosada, la propuesta no fue mencionada durante la mesa política que Karina Milei y Diego Santilli encabezaron el martes, aunque había ocupado buena parte de los encuentros anteriores. Un funcionario atribuyó la ausencia a que el asunto ya había sido discutido la semana pasada.

Fuentes oficialistas sostienen que Karina Milei teme que un resultado adverso en las primarias, dos meses antes de la elección general, perjudique la campaña de reelección de Javier Milei. La intención es llevar la reforma al recinto en agosto, una vez terminado el Mundial. Las conversaciones de los últimos días todavía no alcanzaron para asegurar los apoyos necesarios.

En el Gobierno dicen que no están preocupados, aunque reconocen que la negociación avanza con lentitud. "Le falta al tema, le falta", admitieron fuentes oficiales al evaluar el número de adhesiones. La presencia de gobernadores en los actos del 9 de Julio en Tucumán y en la jura de Santilli todavía no se tradujo en promesas de votos.

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Los apoyos que contabiliza la Casa Rosada

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, expresó uno de los apoyos más claros al calificar las PASO como "una encuesta muy cara" que no fortalece a los partidos políticos. El mandatario peronista se mostró a favor de eliminarlas, aunque marcó distancia de una eventual restitución de las listas colectoras. Ese punto permanece abierto dentro de la negociación oficialista.

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Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, también se manifestó a favor y destacó el ahorro fiscal que implicaría dejar de organizar las primarias. Claudio Poggi, de San Luis, ratificó su respaldo después de reunirse con Santilli. Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones, anticiparon igualmente que acompañarían la modificación.

La Casa Rosada suma a esa lista a Juan Pablo Valdés, de Corrientes, y Marcelo Orrego, de San Juan, favorables al proyecto en los términos planteados por el Ejecutivo. Martín Llaryora tampoco objeta el cambio porque el peronismo cordobés rechazó históricamente ese sistema. Los pronunciamientos públicos, sin embargo, todavía no garantizan el respaldo de los legisladores de cada provincia.

Santilli mantiene conversaciones abiertas con los gobernadores

Santilli continuará con las reuniones durante los próximos días. El lunes recibió a Poggi y el martes mantuvo un encuentro con Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. Para el viernes está prevista la visita del pampeano Sergio Ziliotto, un opositor al Gobierno a quien en Balcarce 50 consideran difícil convencer.

Después de cada encuentro, funcionarios nacionales transmiten que los mandatarios mostraron buena predisposición. En el Congreso, esas señales todavía no se reflejan en compromisos concretos. "Nadie promete nada. El espíritu es que hay que trabajar mucho", reconoció un armador parlamentario de La Libertad Avanza.

Las colectoras continúan en discusión

Santilli y los dirigentes Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem introdujeron hace dos semanas la posibilidad de restablecer las listas colectoras. El mecanismo permitiría que distintos candidatos compartieran una misma fórmula presidencial y fue presentado como una herramienta para atraer apoyos. La propuesta no figura en el proyecto enviado al Congreso.

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Los gobernadores siguen evaluando esa alternativa y no existe una posición común entre las provincias. Jalil ya expresó sus objeciones, mientras otros mandatarios evitaron pronunciarse públicamente. En el oficialismo mantienen abierta la opción porque la prioridad es suspender las primarias antes de las elecciones de 2027.

La cantidad de interlocutores también dificulta medir el avance de las conversaciones. Santilli y los Menem negocian con gobernadores, legisladores y operadores provinciales que no siempre transmiten la misma posición. En el bloque libertario admiten que una señal favorable durante una reunión no equivale necesariamente a un voto en el recinto.

Mientras intenta sumar adhesiones entre los mandatarios, Santilli también comenzó a ordenar las áreas que recibió con su llegada a la Jefatura de Gabinete. El Decreto 581/2026 trasladó a su estructura organismos que estaban bajo la influencia de Santiago Caputo. En la Casa Rosada comenzaron a circular versiones encontradas sobre qué funcionarios conservarán sus cargos después del traspaso.

Santilli sumó Enacom, Arsat y el Correo a su estructura

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, pasó a depender del vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt. Durante la gestión de Manuel Adorni, el funcionario reportaba directamente al jefe de Gabinete y era considerado un hombre cercano a Caputo. El decreto también redistribuyó los tres organismos que dependían de la secretaría encabezada por Genua.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) quedó directamente bajo el mando de Santilli. La empresa Arsat y el Correo Oficial pasaron a la órbita del vicejefe del Interior, Gustavo Coria, uno de los principales colaboradores del nuevo jefe de Gabinete. Las conducciones de esos organismos continúan por ahora en manos de funcionarios vinculados con el asesor presidencial.

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Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que Santilli realizará modificaciones en las áreas que recibió. "Va a haber cambios en las áreas que están bajo su órbita; es parte del armado de la gestión", señalaron funcionarios que conocen sus movimientos. No precisaron qué autoridades serán reemplazadas ni cuándo se concretarán los cambios.

En el sector de Karina Milei dan por hecho que Santilli colocará a sus propios equipos y tendrá el control de los organismos transferidos. Algunos dirigentes esperan que la reorganización sea el primer paso de una revisión más amplia de las áreas manejadas por funcionarios cercanos a Caputo. Los rumores se concentran especialmente en el futuro de Genua, aunque no existe una confirmación oficial sobre su salida.

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Cerca del asesor presidencial ofrecen otra versión. Allí creen que Santilli podría desplazar a algunos cuadros identificados con Adorni, pero respetará los cargos jerárquicos acordados previamente con Caputo. "El Colo tiene códigos, no viene a romper; no le hizo eso a nadie", sostienen quienes descartan un recambio brusco.

En el Gobierno difieren sobre el alcance del recambio

Santilli llegó a la Jefatura de Gabinete impulsado por Karina Milei y los Menem, con la aprobación del Presidente. El apoyo de la secretaria general sería determinante si Santilli mantiene sus aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense. Al mismo tiempo, conserva una relación fluida con Caputo y con dirigentes que comparten su pasado en el PRO.

En el sector de Karina Milei se entusiasman con la posibilidad de avanzar sobre otros espacios controlados por el asesor. Ese interés se intensificó después de las elecciones legislativas de 2025, aunque hasta ahora el movimiento más fuerte fue el cambio en la conducción del Ministerio de Justicia. Otros funcionarios señalan que el karinismo no dispone de suficientes cuadros para ocupar todas las áreas que podría reclamar.

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En las oficinas de Caputo tampoco dan por hecho que la reorganización responda a una ofensiva de Karina Milei. Recuerdan que la secretaria general suele ejecutar los cambios sin anticiparlos, como ocurrió con Justicia. Fuentes de ambos sectores aseguran que Santilli y Caputo mantienen un buen vínculo.

El Presidente volvió a intervenir en esa interna durante los actos del 9 de Julio. Javier Milei se ubicó en el balcón junto a su hermana, pero también llamó a Caputo a su lado, lo saludó frente a la militancia y lo abrazó. "Milei está a lo Colo Santilli, tratando de hacer equilibrio", resumió una fuente oficialista.