La Justicia habilitó al Gobierno a dar de baja el programa Volver al Trabajo y no habrá pagos en agosto

El Gobierno dejará de abonar la prestación del programa Volver al Trabajo en agosto luego de que la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que ordenaba al Ministerio de Capital Humano mantener vigente el beneficio. “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo”, denunció la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

La resolución de la Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había ordenado al Gobierno restituir los pagos del programa hasta que se implementara una política pública alternativa para los ex titulares de Potenciar Trabajo. El nuevo fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, permitió al Ministerio de Capital Humano avanzar con la discontinuidad de las transferencias a los beneficiarios del programa Volver al Trabajo.

El Gobierno prevé reemplazar la prestación por un sistema de vouchers de capacitación laboral, una iniciativa anunciada por la ministra Sandra Pettovello para impulsar la formación profesional y la inserción en el empleo registrado. Aunque todavía no se conocieron detalles sobre su implementación, el programa Volver al Trabajo abonaba $78.000 mensuales a cada beneficiario. La última liquidación se realizó el viernes 3 de julio a través de la ANSES y, a partir de agosto, la prestación dejará de acreditarse.

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Según la Agencia Noticias Argentinas, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, adelantó que su organización va a acompañar el próximo 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y además explicó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

También señaló que, como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA, la UTEP impulsará una movilización, todavía sin fecha definida, “al Ministerio de Economía para visibilizar la realidad de las familias”.

El comunicado de UTEP sobre la baja del programa “Volver al Trabajo”

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) publicó un posteo en su cuenta oficial de X hablando de la baja del programa “Volver al trabajo”: “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario”.

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El VAT pagaba 78.000 pesos mensuales a cada beneficiario, cifra que estaba congelada desde el año 2023, cuando comenzó el Gobierno de Javier Milei y el programa quedó a cargo del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello.