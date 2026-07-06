Sandra Pettovello designó a un nuevo coordinador de Políticas Sociales en Capital Humano

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dispuso un nuevo cambio en su equipo de gestión. María Gabriela Real dejó su cargo como coordinadora de Políticas Sociales y será reemplazada por David Guido de Graaff, un economista que ya formaba parte del área social del Ministerio y que también había ocupado funciones durante el gobierno de Cambiemos.

La salida de Real se hizo efectiva el último viernes, luego de que la funcionaria le comunicara personalmente su decisión a Pettovello unos diez días antes. Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano no informó oficialmente los motivos del reemplazo.

Quién es María Gabriela Real

Real desarrolló gran parte de su carrera en el Estado. En 2017 fue designada como subsecretaria de Políticas Integradoras en el entonces Ministerio de Desarrollo Social, durante la gestión de Mauricio Macri.

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En 2024 se incorporó al Ministerio de Capital Humano y quedó al frente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, un organismo con rango de secretaría creado en 2002 para articular las políticas sociales del Estado.

Desde el entorno de la funcionaria aseguran que tiene previsto regresar al trabajo en organizaciones no gubernamentales.

Quién la reemplazará

El lugar de Real será ocupado por David Guido de Graaff, economista con experiencia en el área social. Antes de integrarse al equipo de Pettovello, también había trabajado en el ex Ministerio de Desarrollo Social durante la administración de Carolina Stanley.

Su designación se suma a una serie de modificaciones impulsadas por la ministra desde el inicio del Gobierno de Javier Milei.

Cambios en el área social

Desde diciembre de 2023, el área social del Gobierno atravesó múltiples reestructuraciones. Durante 2024 se produjeron varias salidas de funcionarios en medio de la eliminación del programa Potenciar Trabajo, la suspensión del reparto de alimentos a comedores comunitarios y distintas controversias administrativas.

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Uno de los cambios más relevantes fue la salida de Pablo de la Torre de la Secretaría de Niñez y Familia. Actualmente, ese organismo está encabezado por Juan Bautista Ordóñez.

La situación judicial del plan Volver al Trabajo

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano mantiene una disputa judicial por la decisión de reemplazar el programa Volver al Trabajo por un sistema de vouchers de capacitación.

En abril de este año, un juez federal dictó una medida cautelar que ordenó mantener el pago del beneficio a sus titulares hasta que exista una resolución definitiva sobre el caso.

El Ministerio de Capital Humano concentra actualmente las áreas de Desarrollo Social, Educación, Trabajo y Cultura, y continúa avanzando con una reorganización de su estructura interna.

LB/ML