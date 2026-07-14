Crece el malestar económico: 6 de cada 10 desaprueban la gestión de Milei

La aprobación del presidente Javier Milei continúa mostrando una tendencia descendente. Según la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, el 34% de los argentinos aprueba la gestión nacional, mientras que el 62% la desaprueba.

El relevamiento refleja un escenario de creciente malestar con la marcha del país y con el desempeño de las instituciones, aunque ese desgaste todavía no se traduce en una ventaja clara para la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Más desaprobación y menor optimismo

El estudio muestra que apenas tres de cada diez argentinos (30%) se declaran satisfechos con la marcha general del país, mientras que el 68% expresa insatisfacción.

Aunque ese nivel supera al registrado durante el mismo período de las presidencias de Mauricio Macri (26%) y Alberto Fernández (10%), la tendencia evidencia un estancamiento del humor social y una pérdida de respaldo respecto de los primeros meses de la gestión libertaria.

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La aprobación presidencial también profundiza su desaceleración. El 34% de respaldo representa una continuidad de la baja observada en los últimos meses, mientras la desaprobación escaló al 62%.

La encuesta detecta además diferencias significativas entre distintos segmentos de la población. Los hombres mantienen un mayor respaldo al Gobierno (40%) que las mujeres (29%), mientras que la aprobación disminuye en los sectores socioeconómicos más bajos.

El empleo desplazó a la inflación

Uno de los datos más relevantes del informe es el cambio en las prioridades de los argentinos. Por primera vez en mucho tiempo, la inflación dejó de ocupar el centro de las preocupaciones ciudadanas. Hoy los principales problemas identificados son:

Falta de trabajo (38%).

(38%). Corrupción (38%).

(38%). Bajos salarios (35%).

(35%). Pobreza (27%).

La preocupación por la corrupción aumentó cuatro puntos respecto de junio, mientras que la referida a los bajos salarios creció cinco puntos. En contraste, la inflación descendió al 17%, consolidando una tendencia de caída que acompaña la desaceleración de los índices de precios.

Los resultados muestran que, si bien el Gobierno logró reducir el peso de la inflación en la agenda pública, emergen con fuerza otras demandas vinculadas al mercado laboral y al poder adquisitivo.

Predomina el pesimismo económico

Las expectativas sobre la evolución del país continúan siendo mayoritariamente negativas. El 56% de los consultados considera que la Argentina está peor que hace un año, frente a apenas un 20% que cree que mejoró.

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Respecto del futuro, el 43% piensa que la situación nacional empeorará durante los próximos doce meses, mientras sólo el 27% espera una mejora. En el plano personal el panorama es algo menos pesimista, aunque también predominan las evaluaciones negativas.

Defensa y política exterior, las áreas mejor valoradas

Entre las distintas políticas públicas evaluadas, ninguna alcanza niveles de satisfacción superiores a la insatisfacción.

Las mejores calificaciones corresponden a:

Política de Defensa (33% de satisfacción).

(33% de satisfacción). Política Exterior (32%).

(32%). Política Energética (30%).

En cambio, las áreas peor evaluadas son:

Obras Públicas e infraestructura (72% de insatisfacción).

(72% de insatisfacción). Salud (72%).

(72%). Educación (71%).

La política económica obtiene un 29% de satisfacción frente a un 67% de insatisfacción, reflejando que la estabilización macroeconómica todavía no alcanza para mejorar la percepción general de la gestión.

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Todos los dirigentes tienen saldo negativo

La encuesta también revela un dato llamativo sobre el escenario político: ninguno de los principales dirigentes nacionales logra un diferencial positivo de imagen. La dirigente con mayor imagen positiva es Patricia Bullrich (36%), seguida por Axel Kicillof (34%), Javier Milei (33%) y Myriam Bregman (33%).

Sin embargo, todos presentan balances negativos entre opiniones favorables y desfavorables. Dentro del gabinete nacional, Diego Santilli aparece como el funcionario mejor valorado con un 28% de imagen positiva. En el extremo opuesto, Manuel Adorni registra el peor diferencial de imagen del Gobierno: apenas 9% de valoración positiva frente a un 80% de imagen negativa.

Un escenario electoral abierto

Pese al desgaste registrado por el Gobierno, la intención de voto continúa mostrando un escenario altamente competitivo. Ante la consulta sobre una eventual elección presidencial en 2027, el 25% afirma que votaría al peronismo, mientras que el 24% elegiría a La Libertad Avanza.

El dato más significativo es que el 27% aún no sabe a quién votaría o prefiere no responder, lo que mantiene abierto el escenario político para los próximos meses.

La investigación concluye que el oficialismo enfrenta una creciente insatisfacción social y económica, pero todavía conserva competitividad electoral en un contexto donde la oposición tampoco logra consolidar una alternativa claramente mayoritaria.