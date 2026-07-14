La canasta alimentaria subió más del 22% en Córdoba: cuánto cuesta alimentar a una familia

Una familia tipo integrada por dos adultos y dos hijos necesitó $664.852 en junio para cubrir únicamente la compra de alimentos básicos en la ciudad de Córdoba, según el último relevamiento de la Defensoría del Pueblo provincial.

El informe, elaborado a partir de los precios más económicos disponibles en supermercados e hipermercados de la capital, determinó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) acumuló un incremento del 22,34% durante el primer semestre de 2026, pese a la desaceleración que mostró la inflación en los últimos meses.

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En la comparación mensual, la canasta aumentó 1,88% respecto de mayo, mientras que el incremento interanual alcanzó el 34,98%.

Cuánto necesita una familia para no ser pobre

El estudio también calculó el valor de la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos incorpora gastos esenciales como transporte, vestimenta, salud, educación y servicios. En junio, ese monto llegó a $1.462.676. Los hogares cuyos ingresos no alcanzan esa cifra son considerados pobres según la metodología utilizada para este indicador.

El rubro con mayor incremento durante el semestre fue harinas y legumbres, con una suba promedio del 29,53%.

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Detrás se ubicaron: Frutas y verduras: +25,78%; Carnes: +21,63%; Lácteos: +18,46%; Productos de almacén: +10,28%.

Aunque los aumentos de la carne mostraron una desaceleración durante los últimos meses, la carne continúa absorbiendo la mayor parte del presupuesto destinado a alimentos.

De acuerdo con el informe, el 47,17% del costo total de la Canasta Básica Alimentaria corresponde a carnes.

Entre los productos con mayores incrementos en el semestre aparecen: Falda: 39,78%; Cuadril: 27,81%; Asado: 25,30%; Carne molida: 24,69%; Pollo fresco: 24,58%.