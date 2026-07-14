Villa Carlos Paz: el adolescente herido de un botellazo ya no tiene inflamación cerebral

La mamá de Santiago Herrero el adolescente que fue agredido en Villa Carlos Paz, confirmó que su hijo continúa con respirador y en coma inducido, aunque permanece estable y se le intenta bajar la sedación.

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Agresión con un botellazo

El chico, de 15 años, sigue internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba desde el jueves 9 de julio cuando caminaba junto a un amigo por la zona céntrica de la villa serrana y fue sorprendido por un grupo de personas que lo atacó por la espalda.

María, la mamá del adolescente, contó que su hijo permanece estable y que eso les permite a los médicos bajar la sedación, aunque cuando su sistema se agita, el proceso se cancela para evitar problemas.

Un dato alentador que destacó la mujer en declaraciones a El Doce, difundidas por NA, es que, pese a que continúa con respirador y en coma inducido, ya no tiene inflamación cerebral, sumado a que tampoco recibe medicación.

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Detenidos

Tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, fueron detenidos en las últimas horas de este sábado como presuntos responsables de la brutal golpiza.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial expusieron que las detenciones fueron posibles gracias al análisis de registros fílmicos obtenidos de cámaras públicas y privadas, junto con otras evidencias reunidas durante la investigación.

Además resultó fundamental el trabajo coordinado entre la Fiscalía de Feria junto a la Unidad Judicial de esta ciudad y la Policía de la Provincia de Córdoba, cuya colaboración permitió avanzar rápidamente en el esclarecimiento del hecho y en la individualización de los presuntos responsables.