El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 14 de julio

Este martes 14 de julio el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.455 pesos y cotiza a 1.505 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.455.

- Venta: $1.505.

Dólar Blue

- Compra: $1.509

- Venta: $1.541.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.520,39 para la compra, y $1.521,83 para la venta.

Este martes 14 de julio la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.455.

- Venta: $1.515.

ICBC

- Compra: $1.450.

- Venta: $1.510.

Banco Supervielle