Vientos intensos y riesgo muy alto de incendios en Córdoba: piden extremar los cuidados

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba informó que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, a lo largo de toda la semana se registrará un aumento significativo de la intensidad del viento en distintos sectores de la provincia.

Las ráfagas predominarán del sector norte, con variaciones hacia el noreste y noroeste, y podrán alcanzar velocidades de entre 60 y 75 km/h, especialmente en las zonas serranas, el noroeste provincial y sectores del centro, sur y sudeste de Córdoba.

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Riesgo de incendios

Estas condiciones, combinadas con la sequedad de la vegetación y las temperaturas previstas, incrementan considerablemente el riesgo de incendios forestales.

En este contexto, y en el marco del Plan Provincial de Manejo del Fuego, el Ministerio de Seguridad reforzó el monitoreo permanente de las zonas de mayor riesgo y mantiene en estado de apresto a los recursos del Sistema Provincial de Gestión Integral del Fuego, con personal del ETAC, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y medios aéreos preparados para intervenir de manera inmediata ante cualquier emergencia.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, señaló: "Cada incendio que logramos evitar significa proteger vidas, viviendas, nuestros recursos naturales y el enorme trabajo que realizan diariamente bomberos y brigadistas. Por eso le pedimos a cada cordobés que acompañe el trabajo del Plan Provincial de Manejo del Fuego actuando con responsabilidad. La prevención sigue siendo nuestra herramienta más importante".

Además durante la vigencia de estas condiciones está prohibido realizar quemas, encender fuego en zonas rurales o serranas y desarrollar cualquier actividad que pueda originar un foco de incendio, como arrojar colillas de cigarrillos o manipular elementos que generen chispas.

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Qué hacer ante un incendio

Ante la presencia de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato al 100 de Bomberos, al 911, o al 0800-888-38346 Central de Comunicaciones, para permitir una rápida intervención de los equipos de emergencia.

El Ministerio de Seguridad recuerda que la prevención es una responsabilidad compartida y convoca a toda la comunidad a colaborar para proteger el ambiente, los recursos naturales y la seguridad de todos los cordobeses.