"Para los argentinos no es solo un partido": por qué Argentina vs. Inglaterra reaviva el debate por Malvinas

La esperada semifinal entre Argentina e Inglaterra volvió a instalar un debate que excede el resultado deportivo. Aunque desde la Selección Argentina el mensaje fue claro: "es solo un partido de fútbol", para gran parte de la sociedad el enfrentamiento inevitablemente remite a una historia atravesada por la guerra de Malvinas, la disputa de soberanía y décadas de tensión entre ambos países.

La licenciada en Relaciones Internacionales Agustina Bonatti analizó el trasfondo del encuentro y sostuvo que el contexto actual hace imposible separar completamente el fútbol de la política internacional. "Para los jugadores puede ser solo un partido, pero para los argentinos tiene un significado mucho más profundo", explicó a Punto a Punto Radio (90.7 FM).

Aunque el recuerdo más fuerte sigue siendo el histórico triunfo argentino en el Mundial de México 1986 con los goles de Diego Maradona, Bonatti recordó que el origen futbolístico del enfrentamiento se remonta veinte años antes.

En el Mundial de Inglaterra 1966, Antonio Ratín fue expulsado en un episodio que marcó para siempre la relación entre ambas selecciones. "La rivalidad se empezó a pensar en el partido de 1966. Ratín fue expulsado, se sentó sobre la alfombra real y luego pisó la bandera británica. Ahí ya hay una cuestión diplomática y protocolar muy fuerte", señaló.

El paso de un buque británico y el reclamo por Malvinas

La internacionalista aseguró que la previa de la semifinal coincide con una serie de hechos recientes que volvieron a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda.

Entre ellos mencionó el paso del patrullero HMS Medway, perteneciente a la Marina Real británica, desde las Islas Malvinas hacia Chile. "Pasó por territorio argentino sin haber notificado. Eso es importante porque los Acuerdos de Madrid de 1990 establecen que debía existir intercambio de información sobre estos movimientos", explicó.

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Pocos días antes del partido, el Comité Especial de Descolonización de la ONU aprobó una nueva resolución para que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas. "No solamente se sumó el partido. También coincidieron la resolución del Comité de Descolonización de la ONU, el respaldo de organismos como la OEA y el Mercosur y el paso de este buque. Fue un combo de todo".

"El fútbol también genera poder"

Para Bonatti, encuentros de esta magnitud tienen un impacto que supera lo deportivo porque también forman parte de lo que en relaciones internacionales se conoce como soft power o poder blando. "A partir de los partidos de fútbol también se genera poder blando y eso importa para la Argentina, sobre todo con la malvinización que tenemos".

En ese marco, recordó parte del discurso pronunciado por el vicecanciller argentino ante la ONU durante la última sesión del Comité de Descolonización.

"Nuestro reclamo no prescribe, no se resigna y no se abandona. Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas", citó.