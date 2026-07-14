El Gobierno eliminó el convenio para registrar autos clásicos importados tras detectar graves irregularidades

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) dejó sin efecto el convenio que, desde 1999, habilitaba a la Cámara Argentina de Comerciantes de Vehículos Antiguos (CAVAC) a intervenir en el régimen de inscripción de automóviles clásicos. La decisión implica que ya no estará vigente el mecanismo utilizado para registrar vehículos antiguos importados y llega después de que una investigación oficial detectara presuntas maniobras irregulares.

La medida fue adoptada tras un informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal nacional Sergio Rodríguez, que puso al descubierto inconsistencias registrales, documentales y administrativas en la inscripción de automotores clásicos.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Fundación Poder Ciudadano y derivó también en actuaciones ante la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°8, donde ya se investigan los mismos hechos.

Entre las personas señaladas figura Javier Cardini -exsubsecretario de Gestión Productiva-, yerno de Miguel Ángel Calvete, imputado por asociación ilícita en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), por presuntos negocios espurios en perjuicio del Estado.

Página web de CAVAC, la Cámara a la que le revocaron la intervención para registrar autos antiguos.

Las irregularidades detectadas

Durante la pesquisa, la PIA analizó legajos registrales, pólizas de seguros, actas de infracción, registros de telepeaje, imágenes de fotomultas obtenidas en Argentina y Uruguay y documentación de organismos públicos y privados.

El cruce de esa información permitió detectar diferencias entre los datos declarados en los trámites y las características reales de distintos vehículos.

Además, los investigadores advirtieron que autoridades de la CAVAC certificaron declaraciones juradas vinculadas con los casos analizados y detectaron la reutilización de fotografías en distintos dictámenes técnicos. Algunas de esas imágenes coincidían con publicaciones de sitios extranjeros especializados en la venta de autos clásicos.

Otro de los elementos considerados llamativos fue la reiterada participación de determinadas personas desempeñando distintos roles en varios expedientes, un aspecto que la Procuraduría consideró un posible indicador de coordinación en la operatoria investigada.

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Se termina el convenio vigente desde 1999

Con esos antecedentes, la PIA remitió el informe al Ministerio de Justicia, que impulsó medidas dentro de su competencia.

El 25 de junio, la DNRPA resolvió revocar el convenio firmado el 23 de noviembre de 1999 con la CAVAC, dejando sin efecto la habilitación de esa entidad para intervenir en el Registro de Automotores Clásicos.

La resolución sostiene que existieron incumplimientos en las funciones delegadas y que se vieron comprometidos los principios de legalidad, transparencia y confianza institucional, además de mencionar las investigaciones judiciales y administrativas actualmente en curso.

Posteriormente, el 6 de julio, el organismo informó a la PIA que también impulsará una reforma normativa para reforzar los controles sobre la inscripción de vehículos clásicos.

Entre las nuevas medidas se prevé exigir mayores requisitos para acreditar el origen legítimo de los automóviles, mejorar la trazabilidad de cada unidad y fortalecer la verificación documental antes de su registración.

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La denuncia por la importación de autos de lujo

La investigación se originó tras una presentación de Poder Ciudadano, que denunció una presunta maniobra mediante la cual vehículos modernos de alta gama ingresaban al país utilizando el régimen previsto para automóviles clásicos, obteniendo beneficios tributarios indebidos.

Según la denuncia, el esquema habría sido posible tras modificaciones introducidas este año al régimen de importación de vehículos de colección, que eliminaron algunos controles técnicos y simplificaron los trámites para obtener el Certificado de Importación de Vehículos Automotores Clásicos (CIVAC).

Los investigadores sostienen que, mediante documentación presuntamente falsa, se habrían declarado modelos históricos para importar vehículos modernos. Entre los casos detectados figuran un Porsche 911 Turbo 50 Years Edition registrado como un Porsche 911 de 1964, un Aston Martin Vantage F1 Edition declarado como un Aston Martin DB4 de 1961 y un Bentley Cabrio 2010 inscripto como si fuera un modelo de 1963.

La denuncia también menciona que varios de esos vehículos aparecerían registrados como clásicos ante organismos tributarios, lo que les habría permitido acceder a beneficios impositivos y, en algunos casos, evitar el pago de patentes.

La presentación judicial menciona posibles delitos como defraudación contra la administración pública, falsificación documental y eventuales maniobras de lavado de activos, además de señalar la posible intervención de funcionarios y organismos que participaron en la tramitación de las importaciones.