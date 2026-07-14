Claudio Loser analizó el apoyo del FMI: "La visita de Georgieva es una señal muy positiva"

La visita de Kristalina Georgieva a la Argentina fue interpretada como una nueva señal de respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) hacia el programa económico del Gobierno. Así lo sostuvo el exdirector regional del organismo, Claudio Loser, quien consideró que la presencia de la titular del Fondo refleja una evaluación favorable sobre la marcha de la economía.

En diálogo con Canal E, el economista aseguró que el vínculo entre el organismo y la administración de Javier Milei atraviesa un momento positivo, aunque advirtió que en las reuniones privadas podrían surgir recomendaciones sobre política cambiaria, tasas de interés y reformas estructurales.

La visita de Georgieva como respaldo al programa económico

Para Loser, la llegada de la directora gerente del FMI tiene un fuerte valor político y económico. "La visita es una señal muy positiva, si hubiera problemas serios ella no vendría", afirmó.

Además, explicó que los equipos técnicos del organismo continúan evaluando el cumplimiento del programa y consideró que "no debe haber diferencias fundamentales" entre ambas partes. Según indicó, "la parte macroeconómica está bien", aunque reconoció que la actividad económica todavía muestra cierto rezago.

En ese sentido, sostuvo que la presencia de Georgieva representa "un apoyo importante al presidente Milei y su equipo", en un contexto donde el Gobierno busca consolidar la confianza de los mercados internacionales.

Los temas que podrían plantearse en las reuniones privadas

Si bien anticipó que los mensajes públicos serán mayormente favorables, Loser señaló que durante los encuentros reservados podrían discutirse algunos aspectos pendientes del programa económico.

Entre ellos mencionó la posibilidad de avanzar hacia un tipo de cambio más flexible, revisar el nivel de las tasas de interés para impulsar la actividad y acelerar una reforma del sistema impositivo. "Puede haber presión para reformar el sistema impositivo de la Argentina", señaló.

El impacto del conflicto entre Estados Unidos e Irán

Consultado sobre la nueva escalada de tensión en Medio Oriente, el economista consideró que el aumento del precio internacional del petróleo podría generar efectos positivos para la economía argentina.

"Romper el acuerdo con Irán es positivo para la Argentina", sostuvo, aunque aclaró que el beneficio no necesariamente se reflejaría en la inflación interna, ya que el incremento del precio del crudo también podría trasladarse al valor de los combustibles.

De todos modos, destacó que el país se consolidó como exportador neto de energía, por lo que un petróleo más caro mejoraría el ingreso de divisas. Además, remarcó que la demanda internacional de alimentos continuaría firme.

Una mejora para el frente externo

Según Loser, el contexto internacional podría jugar a favor del país durante los próximos meses. "La situación externa argentina en el corto plazo podría verse beneficiada", afirmó al analizar el escenario global.

En ese marco, consideró que la combinación entre el respaldo del FMI, el fortalecimiento del sector energético y una demanda sostenida de exportaciones agrícolas podría aportar mayor estabilidad al frente externo de la economía argentina.