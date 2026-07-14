Reforma al Banco Central: qué establecen los seis ejes que presentó Javier Milei

El presidente Javier Milei se reunió con legisladores propios y aliados para explicar en persona los lineamientos de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa su Gobierno. Durante el encuentro, que se realizó con una pizarra y sin la posibilidad de ingresar celulares, el mandatario expuso los seis ejes centrales de la propuesta.

El economista Pablo Ferrari analizó el contenido de la reforma y advirtió que, aunque cada punto pueda parecer razonable de manera aislada, el conjunto plantea un Banco Central desconectado de la política económica nacional. Para el especialista, ese esquema resulta problemático a la luz de la actual política internacional del Gobierno.

El no financiamiento del Tesoro, bajo la lupa

Uno de los puntos centrales de la reforma es la prohibición del financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central. Ferrari cuestionó ese criterio y planteó una alternativa: "¿Por qué no regular, por ejemplo, el financiamiento del tesoro en lugar de no permitirlo?"

El economista citó como ejemplo el funcionamiento de la Reserva Federal de Estados Unidos, que financia al Estado norteamericano sin que eso genere controversia. También recordó lo ocurrido durante la pandemia, cuando la mayoría de los países del mundo recurrió a algún tipo de financiamiento coordinado entre sus bancos centrales y sus tesoros nacionales.

Un Banco Central "casi como un juez"

Otro de los ejes que generó cuestionamientos fue la posibilidad de que la conducción del Banco Central quede en manos de una figura con estabilidad casi absoluta, similar a la de un miembro de la Corte Suprema. Según explicó Ferrari, ese esquema podría generar tensiones si el electorado vota por un nuevo gobierno con una política económica distinta.

El economista consideró que ese diseño institucional resulta "irracional" y mencionó como antecedente la tensión reciente entre el presidente de Estados Unidos y la conducción de la Reserva Federal, que expuso los límites de una autoridad monetaria excesivamente autónoma respecto del poder político.

El debate sobre el valor de la moneda y el crédito productivo

Ferrari también apuntó contra la manera en que la reforma entiende el cuidado del valor de la moneda. Para el economista, una moneda se fortalece en la medida en que la Nación genera más riqueza, y eso requiere políticas diferenciadas de crédito hacia los sectores productivos.

En ese sentido, se preguntó cómo podría desarrollarse un país sin crédito a la producción, un concepto que, señaló, remite a los fundamentos mismos de la economía política desde la creación del Banco de Inglaterra en 1694. Según su lectura, restringir esa función terminaría dejando al Banco Central como una pieza más alineada con la política financiera internacional que con las necesidades productivas del país.

Cierre de la maquinita y no reparto de dividendos

La reforma también contempla el fin de la emisión monetaria para financiar al Estado y el no reparto de dividendos del Banco Central, salvo en un escenario de deflación, según planteó el propio Milei durante el encuentro con los legisladores.

Ferrari coincidió en que ese objetivo se enmarca dentro de la política económica que viene aplicando el Gobierno nacional, orientada a frenar la emisión y el financiamiento del déficit. Sin embargo, insistió en que la función de un banco central no puede limitarse únicamente a esa dimensión, ya que su rol histórico incluyó siempre la centralización del ahorro y la asignación del crédito hacia la producción.