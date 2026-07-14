Pedro Gaite sobre la reforma en el Banco Central: "El único mandato sería preservar el valor de la moneda"

El economista, Pedro Gaite, en diálogo con Canal E, evaluó que el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central volvió a instalarse tras el anuncio del Gobierno de avanzar con modificaciones para reforzar el control sobre la emisión monetaria.

Gaite consideró que la discusión va mucho más allá de restringir la asistencia al Tesoro. "Creo que se está poniendo mucho el foco en que la reforma tiene que ver con cortar la capacidad de financiamiento del Banco Central al Tesoro, lo cual es uno de los puntos, pero creo que es una reforma bastante más amplia y que da marcha atrás con algunas cuestiones que creo que es perjudicial restringir", planteó.

Cuáles son las recomendaciones a instaurar en la reforma

Asimismo, sostuvo que establecer límites al financiamiento monetario puede ser razonable en el escenario actual: "La discusión de los aislantes transitorios del financiamiento es una discusión recontra válida y, de nuevo, en la que creo que tiene sentido hoy plantear un límite a este financiamiento".

Uno de los principales cuestionamientos de Gaite apuntó a la posible eliminación de herramientas que permitan orientar el crédito hacia la producción. "También implicaba darle más herramientas al Banco Central para regular el sistema financiero, la estabilidad financiera y también herramientas para redireccionar el crédito a la inversión productiva, a sectores estratégicos, a pequeñas y medianas empresas", resaltó.

Los antecedentes de la reforma en 2012

Además, recordó que la reforma de 2012 permitió desarrollar líneas específicas para el sector productivo: "Habilitó que los bancos tengan líneas de financiamiento específicas para la inversión productiva y, de nuevo, sobre todo direccionada a pymes, y me parece que eso es un retroceso".

El entrevistado advirtió que todavía no está claro hasta dónde llegará la reforma, aunque expresó preocupación por un eventual debilitamiento de las regulaciones prudenciales. "Todavía estamos hablando sin saber cuál va a ser la letra final de la reforma", expresó.

En ese sentido, explicó que el proyecto conocido hasta ahora plantea un cambio importante en el rol del Banco Central: "Lo que sí están planteando es que el único mandato del Banco Central pasaría a ser preservar el valor de la moneda".