La inflación en Estados Unidos se desacelera: qué efecto tiene sobre la economía argentina

El economista, Lionel Fernández, en contacto con Canal E, se refirió a que la desaceleración de la inflación en Estados Unidos volvió a captar la atención de los mercados internacionales y también de la economía argentina.

Lionel Fernández explicó que la baja estuvo impulsada principalmente por la caída del precio de los combustibles. "En cuanto a la baja de la gasolina, 9,7% es todo lo que bajó en todo lo que fue el mes de junio", señaló.

La baja en el precio del petróleo y su impacto en la inflación estadounidense

Según detalló, "el petróleo estaba en 110 dólares y bajó hasta 75 dólares", aunque advirtió que el escenario podría cambiar por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente: "Ahora vamos a ver cómo da el 14 de agosto, cómo da en julio".

Fernández remarcó que la inflación estadounidense es seguida de cerca porque condiciona la política monetaria de la FED. "El tema de la inflación es lo que maneja también la FED", sostuvo.

Cuál es la función de la FED

Además, recordó que el organismo tiene dos objetivos centrales: "Tiene este mandato la FED de controlar la inflación, que siempre en la historia de Estados Unidos fue el 2%, y el otro mandato es el tema del desempleo".

En ese contexto, el entrevistado consideró que la desaceleración de los precios podría evitar un nuevo endurecimiento monetario: "Si se está bajando obviamente la inflación, como están consiguiendo, de 4,2 a 3,5 interanual de punta a punta, esto determina que es muy probable que no haya una suba de la tasa de interés".