Cómo es el plan de rescate para las pymes que propone alivio fiscal y menos cargas sociales

La crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (pymes) volvió a instalar el debate sobre la necesidad de implementar medidas que alivien la carga tributaria y promuevan la generación de empleo. En ese contexto, un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley que busca asistir al sector mediante incentivos fiscales y herramientas para evitar cierres y quiebras.

En diálogo con Canal E, la tributarista y especialista en pymes Elisabet Piacentini explicó que la iniciativa apunta a fortalecer la actividad de las empresas con beneficios vinculados a la contratación de personal, la reducción de impuestos y un esquema para facilitar la reestructuración de deudas.

Reducción de cargas sociales para impulsar el empleo

Uno de los principales ejes del proyecto propone una reducción del 50% de las cargas sociales durante tres años para cada nuevo trabajador incorporado por encima de la nómina habitual de la empresa.

Piacentini sostuvo que "premiar cada nuevo empleado que se incorpora a la planta seguramente va a crear más fuentes de trabajo" y agregó que "todos los nuevos empleos van a sumar más productividad", por lo que consideró que la medida no afectaría el equilibrio fiscal.

Según explicó, el proyecto fue elaborado junto al Movimiento Nacional Pyme (MONAPY) y busca incentivar la contratación formal mediante beneficios permanentes para las empresas que amplíen su plantel.

Un alivio fiscal más amplio para las pymes

La especialista señaló que la propuesta no se limita a las cargas sociales, sino que también contempla una reducción de impuestos para las empresas que cuenten con el Certificado PyME vigente.

Entre las medidas incluidas figura la eliminación del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios para las pymes. "Es muy importante para la liquidez de las pymes que no se nos cobre ahora algo que después van a descontarse dentro de un año", afirmó.

Además, destacó que la reforma laboral ya vigente aportó previsibilidad al reducir costos de judicialización y brindar mayor certeza sobre el sistema de indemnizaciones, aunque consideró que este nuevo proyecto ofrece un alcance mucho más amplio.

La preocupación por el aumento de los concursos preventivos

Piacentini advirtió que muchas empresas atraviesan una situación financiera crítica y aseguró que se registra un fuerte incremento en los pedidos de concurso preventivo.

"Hay una saturación de pedidos de concurso preventivo", señaló, y explicó que el proyecto propone establecer un plazo de 120 días sin embargos ni ejecuciones para que las pymes puedan reorganizar sus pasivos.

La iniciativa prevé la intervención de una Agencia PyME encargada de analizar la situación de cada empresa y facilitar un proceso de reestructuración que permita preservar la actividad y el empleo.

Buscan consenso político para avanzar con la iniciativa

Respecto de las posibilidades de que el proyecto avance en el Congreso, Piacentini sostuvo que existe un escenario favorable porque la propuesta cuenta con respaldo de legisladores de distintos espacios políticos.

"Creemos que tiene viabilidad de ser tratado porque han firmado diferentes legisladores de diferentes bloques", afirmó. Según indicó, el objetivo es generar consensos para ofrecer una respuesta a la delicada situación que atraviesan miles de pymes en todo el país.