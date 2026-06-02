Pablo Ferrari: "Puede ser que ocurra una baja transitoria de la inflación en junio"

Las proyecciones que anticipan una inflación cercana al 2,1% en mayo y al 2% en junio abrieron un debate sobre si la desaceleración responde a una mejora estructural de la economía o a factores coyunturales. Para el economista Pablo Ferrari, es necesario analizar estos números con cautela y considerar las limitaciones metodológicas de las mediciones actuales.

En primer lugar, Ferrari recordó que las estimaciones se realizan sobre una canasta que considera desactualizada. "Estas mediciones, estas estimaciones están hechas sobre la base de la canasta 2004-2005", señaló, al tiempo que destacó que aún persisten cuestionamientos sobre la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según el especialista, "puede ser que ocurra efectivamente una baja transitoria de la inflación en junio", aunque advirtió que no debe interpretarse como una tendencia consolidada. En ese sentido, remarcó que factores como las modificaciones en los precios de la energía y los conflictos internacionales pueden alterar rápidamente cualquier proyección.

Una baja de precios con componentes estacionales

Para Ferrari, una eventual desaceleración inflacionaria tendría más relación con cuestiones estacionales que con un cambio profundo en la dinámica económica. "No hay que guiarse ni por una suba, ni por una baja de un mes", afirmó.

El economista explicó que el consumo también juega un papel importante en la moderación de los precios. La caída de ventas en supermercados y la sustitución de marcas más caras por opciones económicas reducen el margen de las empresas para aplicar aumentos.

En ese contexto, sostuvo que el ingreso disponible de los hogares se encuentra cada vez más condicionado por el peso de los servicios. "Después de pagar tarifas y transporte, es lo que me queda para pagar alimentos", describió, al explicar las restricciones que enfrentan los consumidores.

Tarifas, energía y riesgos para la inflación futura

Ferrari también cuestionó algunas definiciones habituales sobre la situación económica. "Es medio polémico, desde mi punto de vista, decir que la macro está ordenada", expresó, al considerar que existen compromisos financieros y problemas estructurales que todavía generan incertidumbre.

A su entender, uno de los principales obstáculos para una reducción sostenida de la inflación es la evolución de los precios regulados. "Tenemos atado el precio de las tarifas, el precio del transporte, sabemos que va a aumentar", afirmó.

El economista destacó especialmente el rol de la energía en la estructura de costos de toda la economía. "La energía no es transversal, la energía es todo. La vida es energía", sostuvo, al explicar que cualquier incremento en ese rubro termina impactando sobre múltiples sectores productivos.

Por ese motivo, Ferrari consideró prematuro hablar de una tendencia firme a la baja de la inflación y concluyó que las tensiones internacionales y los ajustes pendientes en tarifas podrían generar nuevos aumentos de precios en los próximos meses.