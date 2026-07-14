Maslatón sobre el proyecto de Milei de reforma del BCRA: "Demagogia barata sin fundamentos monetarios"

El analista financiero Carlos Maslatón criticó el proyecto del presidente Javier Milei de reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“Hay que leer bien el proyecto de Milei de reforma del BCRA que se viene, pero lo que por ahora sale como anticipo en los medios es malo, frases sin efecto jurídico alguno, demagogia barata sin fundamentos monetarios”, sostuvo en una publicación de la red social “X”.

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Por qué Maslatón criticó el proyecto de Milei

Además cuestionó la “ausencia total de mención a la misión principal del banco central que es el salvataje de sus bancos subordinados en los casos cíclicos de recesión con deflación que es las razón histórica por la que estas instituciones fueron creadas (por iniciativa de los bancos quebrados, no por deseo del gobierno)”.

“Milei cree, lo creyó siempre, y pretende reducir su impugnación al BCRA basado en la condena al financiamiento del tesoro. Dice que no vas más, perfecto, y quiere agregar la no creación de deuda cuasifiscal algo en lo que Caputo y Sturzenegger son ideólogos y especialistas mundiales, aunque esta tarea la esconden hoy en la tesorería general de la Nación”, argumentó.

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Cuáles fueron las críticas al proyecto de Milei

“Dice Milei que la única labor del BCRA es la protección del valor de la moneda; ¿cómo lo haría? Interviniendo y anulando el mercado como lo hacen hoy Caputo y Bausili, porque si para esto está el BCRA directamente no necesitan BCRA, con no emitir y dejar todo libre, basta”, cuestionó en otra parte de la publicación.

Para el consultor “Milei nunca entendió los ciclos de la economía ni el fenómeno de que ésta revienta cada tanto tiempo pero no por inflación sino por deflación de activos que los deja disminuidos y desequilibrados frente a las deudas acumuladas de la sociedad llevándose así a la recesión, a la quiebra generalizada y a la corrida de depósitos con pérdida inevitable para individuos y empresas”.

Y luego completó: “Milei tampoco puede ver, pese a su invocación de la "banca simons", que su ideología bancaria central y lo que ahora quiere hacer es incompatible con la creación secundaria de dinero (ideología Caputo 100%) y mucho menos es compatible con el modelo que ahora promueven de cuentas en dólares, en verdad de argendólares irredimibles, con creación secundaria de una moneda extranjera que no pueden emitir”.

“Por estas mismas razones, Milei no pudo implementar la dolarización de la economía con sus promesas de campaña 2023, porque para ello debió convertir todos los agregados monetarios en dólares que no existen y cesar así en su expansión”, enfatizó Maslatón.

“Hizo exactamente lo opuesto y ahora viene con este proyecto. De mi parte que lo aprueben, y después, que se jodan todos”, concluyó el analista financiero.