"El golpe pudo haber sido mortal": habló la madre de la joven agredida en un boliche de Corrientes

La investigación penal en torno a la brutal agresión sufrida por una joven a la salida de un complejo nocturno incorporó elementos que podrían reconfigurar la imputación legal de las sospechosas. Vanesa, la madre de Leila, la víctima que permanece bajo pronóstico reservado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Escuela "José de San Martín", brindó un pormenorizado testimonio sobre el estado de salud de su hija.

Además, afirmó que radicó una ampliación de la denuncia en la Comisaría Segunda para determinar si las graves lesiones óseas que presenta la joven en la cabeza fueron provocadas por la golpiza antes del siniestro vial.

Una joven está en terapia intensiva tras sufrir una golpiza en la Costanera y chocar contra un camión

De acuerdo con el último reporte del equipo médico, el estado de la paciente es de extrema gravedad debido a un cuadro clínico calificado como politraumatismo generalizado.

El diagnóstico incluye costillas fracturadas, compromiso en la clavícula, una herida cortante de consideración en una de las piernas y múltiples fracturas en la estructura ósea del rostro.

Los especialistas determinaron que Leila deberá someterse a una compleja cirugía maxilar debido a que perdió varias piezas dentarias y sufrió el desprendimiento de la zona ósea facial, requiriendo un procedimiento de fijación quirúrgica para restaurar su mordida.

Identificación de la agresora y el uso de calzado pesado

La reconstrucción de los incidentes efectuada por los familiares directos a partir del testimonio de Leonela, la amiga que acompañaba a la víctima, señala que el conflicto se originó dentro del boliche Tampa por parte de un grupo de mujeres con las que la joven arrastraba disputas desde la etapa escolar.

Pese a que en el interior del local simularon una tregua, al encenderse las luces y concretarse la desconexión del público, la patota emboscó a las jóvenes en la vía pública e inició la agresión física tirando a Leila del cabello.

La Justicia de Corrientes identificó a un motociclista que causó un choque, dejó a una persona grave y huyó

Vanesa identificó de forma directa a una de las implicadas señaladas en las actas de la Policía provincial y aportó precisiones sobre la violencia del ataque: “Estando mi hija en el piso otra chica, Fátima Machuca, la agarró del pelo y le empezó a meter patadas con un borcego".

"Esa misma chica le empezó a pegar muy mal, como alguien que entrena algún deporte por la forma en que se movía. Hoy yo me pongo a pensar si esa fractura que tiene en la cara no pudo haber sido también por las patadas", afirmó a radio Sudamericana.

La mujer señaló que "no es lo mismo recibir una patada descalza que con un borcego" y advirtió: "El golpe puede ser mucho más fuerte, incluso mortal”.

Además, aseguró que solicitará formalmente a los peritos forenses constatar si el traumatismo craneal previo y el estado de shock influyeron directamente en la pérdida de control de la motocicleta.

Desesperación por los anteojos y la sanción del boliche

La secuencia posterior al ataque describe un escenario de extrema tensión emocional. Tras retirarse del lugar de la gresca, la víctima advirtió que durante el castigo físico le habían sustraído una cadena de oro y destruido sus anteojos recetados.

La madre de la joven remarcó que el uso de dicha fisonomía óptica era indispensable para su hija: “Sin esos anteojos no ve nada. Son carísimos. Ella siempre me decía: 'Mamá, yo nunca hago caso cuando me empujan en los boliches porque no quiero pelear por mis anteojos'”, recordó compungida, sumando el dato de que Leila se encontraba bajo una fuerte presión horaria debido a que ese mismo domingo debía ingresar a su primer día de labor en un nuevo establecimiento comercial de la ciudad.

Resistencia: un motociclista murió al chocar contra una camioneta con tráiler

Bajo ese estado de alteración psicofísica, la joven abordó su moto de forma apresurada para retornar al perímetro del local nocturno a recuperar sus pertenencias, colisionando minutos después contra el acoplado de un camión en la intersección de la avenida Costanera y la calle Pellegrini.

Ante la repercusión del caso, la gerencia del boliche Tampa emitió un comunicado oficial en sus canales digitales informando que las atacantes fueron plenamente identificadas mediante los sistemas de cámaras integrados y se les aplicó el derecho de admisión de manera permanente, quedando vedado su ingreso de por vida al establecimiento, al tiempo que ratificaron su total disposición ante la Unidad Fiscal de Investigaciones en turno.