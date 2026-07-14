Resistencia: un motociclista murió al chocar contra una camioneta con tráiler

Un motociclista murió este lunes tras protagonizar un choque con una camioneta que remolcaba un tráiler en la ciudad de Resistencia. El hecho ocurrió cerca de las 12.35, en la intersección de avenida Alvear y calle 4, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Cuarta.

De acuerdo con la información policial, en el siniestro estuvieron involucradas una motocicleta Honda XR de 125 cilindradas, roja y sin dominio colocado, y una Toyota Hilux blanca conducida por un hombre de 40 años. La camioneta llevaba enganchado un tráiler de estructura metálica, de colores negro y bordó.

La víctima murió en el lugar

Tras recibir el aviso, personal policial y una ambulancia se dirigieron hasta la esquina donde se produjo la colisión.

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Una médica examinó al conductor de la motocicleta y confirmó que ya no presentaba signos vitales. Al momento de difundirse las primeras actuaciones, la identidad de la víctima todavía no había sido establecida oficialmente.

La zona fue preservada para permitir el trabajo de los peritos y determinar la posición de los vehículos, las trayectorias previas al impacto y las demás circunstancias que rodearon el hecho.

Aprehendieron al conductor de la camioneta

La Fiscalía interviniente ordenó la participación del Gabinete Científico del Poder Judicial, el médico policial y el móvil tanatológico para el traslado del cuerpo una vez concluidas las pericias.

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El conductor de la Toyota Hilux fue aprehendido preventivamente en una causa iniciada como supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito.

Además, la Justicia dispuso su identificación formal y la realización del correspondiente control de alcoholemia. La investigación continúa para reconstruir la mecánica del choque y establecer eventuales responsabilidades.