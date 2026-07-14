Suspenden las clases en Chaco durante la tarde y la noche por el partido Argentina-Inglaterra

El Ministerio de Educación del Chaco dispuso la suspensión de las clases durante los turnos tarde y noche de este miércoles 15 de julio, debido al partido que la Selección Argentina disputará ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

La decisión será aplicada por las direcciones regionales educativas y comprenderá a todos los establecimientos de gestión pública y privada, sin distinción de niveles ni modalidades.

También quedarán suspendidas las actividades administrativas correspondientes a ambos turnos. En cambio, la jornada escolar se desarrollará normalmente durante la mañana. El encuentro entre Argentina e Inglaterra comenzará a las 16, hora argentina, y se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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La suspensión regirá en toda la provincia

Las disposiciones emitidas por las regionales educativas establecen que la medida alcanzará a estudiantes, docentes, directivos y personal no docente de todo el territorio chaqueño.

Desde la cartera educativa explicaron que la suspensión busca permitir que las comunidades escolares y las familias puedan compartir un acontecimiento deportivo de relevancia internacional.

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El Ministerio también fundamentó la decisión en el valor social y cultural que representa la participación de la Selección Argentina, al considerar que este tipo de eventos genera espacios de encuentro y unión nacional.

La suspensión tendrá carácter excepcional y no implicará la pérdida de los contenidos pedagógicos previstos para la jornada. Cada institución deberá reprogramar o abordar posteriormente las actividades pendientes, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la planificación y de los contenidos curriculares.