El Niño ya está instalado: cómo afectará el fenómeno en Corrientes y Chaco, según los especialistas

Las proyecciones de mediano plazo para el Nordeste argentino sumaron una confirmación científica que obliga a acelerar los planes de contingencia urbana y rural. El Observatorio de la UNNE y la Universidad Federal de Santa Maria de Rio Grande do Sul (Brasil) corroboraron que el fenómeno del clima conocido como El Niño ya se encuentra plenamente establecido en la región de la Cuenca del Plata.

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A través de su Nota Técnica Nº 3, los especialistas advirtieron que existe una probabilidad cercana al 100% de que las condiciones de calentamiento se extiendan durante todo el segundo semestre de 2026, con proyecciones de fortalecerse hacia el inicio de 2027.

El reporte interdisciplinario recopila modelos de simulación del Servicio Meteorológico Nacional, la NOAA de los Estados Unidos y la Organización Meteorológica Mundial.

Aunque no se prevén eventos de lluvias extraordinarias en lo inmediato para el trimestre invernal, el documento recalca que el verdadero desafío logístico comenzará a finales del invierno, cuando la incidencia de la anomalía térmica comience a dinamizar los frentes de tormentas sobre el noreste del país.

Chaco ante el desafío de la primavera

Las proyecciones de elavoradas para la provincia del Chaco anticipan un trimestre de julio a septiembre con registros de agua dentro de los parámetros históricos normales. Sin embargo, los técnicos de la UNNE recordó que la catalogación estadística de normalidad no descarta la ocurrencia de eventos puntuales de precipitaciones de gran intensidad capaces de colapsar los sistemas de desagüe urbanos.

El mayor nivel de vulnerabilidad para el suelo chaqueño se concentrará durante la primavera. El progresivo fortalecimiento de El Niño incrementará la frecuencia de tormentas severas, por lo que el Observatorio recomendó de forma urgente a los municipios locales intensificar el mantenimiento preventivo de los canales de drenaje, estaciones de bombeo y la limpieza de los ductos troncales antes de que se inicie el período húmedo.

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Recuperación del caudal del río Paraná frente a Corrientes

Para la provincia de Corrientes, la consolidación del fenómeno tendrá un impacto directo en la dinámica del río Paraná. Los modelos hidrológicos analizados a través del programa europeo Copernicus muestran una tendencia de recuperación paulatina de los caudales fluviales a partir de septiembre.

De acuerdo con las proyecciones de los especialistas, durante octubre se registrará un retorno progresivo de las alturas del caudal a los niveles de medias históricas. Posteriormente, en noviembre y diciembre los volúmenes de agua se ubicarán por de la media habitual debido al incremento de los aportes del sur de Brasil, mientras que para enero de 2027 se estima la posibilidad de registrar niveles de agua elevados o muy elevados frente a la costa correntina y el Gran Resistencia.

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El monitoreo advierte que el riesgo hídrico no depende exclusivamente de las lluvias locales, sino del comportamiento de la Cuenca del Plata superior. Las precipitaciones proyectadas para Paraguay, el sur brasileño y las provincias del norte del Litoral se trasladarán de manera indefectible hacia los cursos de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú, exigiendo un seguimiento unificado del sistema hídrico regional.