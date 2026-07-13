Carne de jabalí y de guanaco: Río Negro quiere habilitar la venta de "carnes salvajes"

El Gobierno de Río Negro impulsará la comercialización formal "carnes salvajes", principalmente las de jabalí y guanaco, con el objetivo de introducirlas al mercado e incorporarlas como proteínas alternativas.

El proyecto pretende modificar una situación que está limitada a la caza sanitaria, que tiene como objetivo regular la población de las especies, y al consumo informal, para permitir que puedan llegar a las góndolas de las carnicerías o a los menúes de restaurantes locales de manera legal, según publica NA.

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Carne de jabalí y de guanaco

El Ministerio de Desarrollo Económico rionegrino, comandado por Carlos Banacloy, enviará el proyecto a la Legislatura local para modificar la Ley Provincial de Carnes y, con esta iniciativa, se agilizarían las habilitaciones de productores y establecimientos elaboradores para sumar nuevos actores al sector.

Además se busca instalar un control sanitario estricto y se mantendrían las exigencias fiscalizadas por los municipios, la provincia y el SENASA para garantizar la seguridad alimentaria de los riesgos a los que pueden enfrentarse los consumidores como, por ejemplo, la triquinosis.

Según afirmaron, la medida también impactaría positivamente al ambiente, porque en la comercialización del jabalí europeo ayudaría a atenuar el numero de la especie que, en algún punto, daña al sector agropecuario y destruye ecosistemas autóctonos.

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Otras carnes en otras provincias

Río Negro no es la única provincia en explorar este nuevo mercado de carnes no tradicionales, ya que varias regiones ya debaten proyectos similares: Santa Cruz, por ejemplo, ya comercializa al guanaco en carnicerías a precios significativamente más bajos que la carne vacuna para contener la sobrepoblación del animal.

En el mismo plano, Corrientes continúa con futura realización de un frigorífico multiespecie para faenar masivamente ciervos y chanchos salvajes, que fueron declarados plagas por los daños que provocan en los campos donde se producen de arroz y, también, con la fauna nativa.

Por último, Chubut implementó, semanas atrás, una prueba piloto con la venta de cortes, empanadas y embutidos de carne de burro en las carnicerías de Trelew.

Fuente: NA.