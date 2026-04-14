Carne de burro a $7.500 el kilo: ¿el nuevo asado?

La producción de carne de burro comienza a abrirse paso en la Patagonia como alternativa frente a la crisis de la ganadería ovina y las dificultades para la cría de vacunos en zonas áridas. El proyecto, denominado Burros Patagones, ya inició su etapa piloto y busca obtener habilitaciones para su comercialización a mayor escala.

“Esta idea nace de un problema estructural que estamos teniendo en toda la Patagonia con la crianza del ovino, que por la acción de depredadores se ha tenido que dejar en muchísimas zonas”, explicó Julio Cittadini, impulsor del proyecto.

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Según detalló, las condiciones climáticas y geográficas del sur argentino hacen que el burro sea un animal más adaptable que el ganado tradicional. “Como la Patagonia, por sus condiciones desérticas, no es apta en muchos casos para la producción de vacunos, surgió esta posibilidad de producir burros, que se adaptan perfectamente a la zona de estepa”, señaló.

El proyecto ya comenzó con un grupo de animales y avanza en la obtención de habilitaciones sanitarias y comerciales. En ese marco, se autorizó una prueba piloto con faena limitada y venta al público. “Se hizo un faenamiento de algunos animales y la puesta en mostrador como prueba piloto. Además, se va a realizar una degustación en un restaurante muy conocido de la zona”, explicó Cittadini.

El objetivo es medir la aceptación del público y avanzar en la comercialización formal.

Uno de los principales desafíos del proyecto es superar los prejuicios culturales vinculados al consumo de este tipo de carne. Sin embargo, desde la iniciativa aseguran que la recepción fue positiva. “La carne de burro es muy interesante, de muy buen sabor y muy nutritiva. Si tenemos que compararla, es muy similar a la carne de vacuno”, sostuvo.

Según explicó, en la prueba piloto la aceptación fue alta. “Hasta ahora lo que hemos detectado es que la gente lo ha tomado de muy buena manera. Lo que se puso a disposición del público voló de la góndola”.

Producción más rápida y menor costo

El proyecto también apunta a reducir tiempos de producción respecto al ganado bovino. Según indicaron, los animales se enviarían a faena entre el año y medio y los dos años y medio. “Estimamos producir animales de entre 120 y 130 kilos al gancho”, detalló Cittadini.

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El precio sería uno de los principales atractivos. En la prueba piloto, el kilo se vendió a 7.500 pesos, frente a valores muy superiores de la carne vacuna en la región. “Seguramente el precio final no va a superar en ningún caso el 50% de lo que vale la carne de vaca”, aseguró.

Sin polémica y con controles sanitarios

El impulsor del proyecto también aclaró que, pese a versiones difundidas en algunos medios, no existe rechazo local a la iniciativa. “Se generó una supuesta polémica con organizaciones que rechazan este tema, pero eso es absolutamente falso. No tenemos ningún tipo de controversia”, afirmó.

Además, explicó que la producción se realiza bajo controles sanitarios. “El burro es un animal doméstico y se está trabajando en forma absolutamente controlada por Senasa”, indicó.

Con la degustación programada y la expectativa de nuevas habilitaciones, el proyecto busca consolidarse como una alternativa productiva en la Patagonia y, eventualmente, llegar a supermercados y carnicerías del país.