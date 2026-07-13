Chaco exportó un nuevo cargamento de carne caprina a Arabia Saudita

El Gobierno del Chaco concretó este lunes el segundo embarque de carne caprina con destino a Arabia Saudita. La carga contiene entre 20 y 22 toneladas de carne, obtenidas a partir de la faena de unos 1.200 animales pertenecientes a pequeños productores de El Impenetrable chaqueño.

Los criadores reciben asistencia técnica, sanitaria y comercial de un programa provincial, que busca facilitar la venta de la producción y ampliar su llegada a mercados internacionales.

El envío forma parte de una serie de siete contenedores programados para la región, con el objetivo de sostener la actividad frigorífica y generar nuevos canales de comercialización para la producción caprina.

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Durante la carga, el gobernador Leandro Zdero destacó la participación conjunta del Estado, los productores y el sector privado para reactivar la industria frigorífica y acceder a destinos de alta demanda. Además, sostuvo que el crecimiento de la provincia depende de la generación de oportunidades y del agregado de valor a la producción local.

Una alternativa comercial para pequeños productores

El ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, señaló que la apertura de mercados y la simplificación de los trámites de exportación permiten ofrecer mayor previsibilidad a los productores.

Según explicó, uno de los principales objetivos es resolver las dificultades históricas que enfrenta el sector caprino para comercializar sus animales y obtener mejores condiciones de venta.

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La intendenta de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, también resaltó el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Productivo y el trabajo coordinado entre el municipio y la Provincia para fortalecer la permanencia de las familias en el interior.

Degustación para fomentar el consumo local

En paralelo al embarque, se realizó una degustación de cortes premium de carne caprina destinada a productores, comerciantes y vecinos.

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La actividad buscó promocionar el consumo dentro de la provincia y ampliar los puntos de venta de un producto que, además de ingresar al mercado internacional, intenta ganar presencia entre los consumidores chaqueños.

Del operativo participaron funcionarios provinciales, representantes del frigorífico Ovechás S.A.S., productores y vecinos de la zona.