Santilli se reunió con el gobernador de San Luis por la reforma electoral y de la Carta Orgánica del BCRA

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió este lunes en Casa Rosada con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, con quien coincidió en la importancia de que el Congreso apruebe la reforma electoral, la eliminación de las PASO y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Así lo confirmó Presidencia a través de un comunicado, en el que detalló que ambos repasaron la agenda de trabajo compartida entre la Nación y la provincia y analizaron los proyectos legislativos impulsados por el Gobierno Nacional.

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Ruta Nacional en San Luis

"Además, por pedido del gobernador, conversaron sobre la necesidad del traspaso a la provincia de San Luis de la traza de la ex Ruta Nacional N° 7, en el tramo denominado como Avenida José Santos Ortiz", indicó el texto que difundió la administración de Javier Milei.

El ministro coordinador continúa con esta serie de reuniones en las que busca acercar posiciones con los mandatarios sobre la agenda legislativa del oficialismo. Desde que reemplazó a Manuel Adorni, ya mantuvo encuentros con Raúl Jalil, jefe del ejecutivo de Catamarca, y Maximiliano Pullaro, la cabeza de la gestión de Santa Fe.

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PASO y Reforma electoral

Los temas que conversó con ambos fueron los que traslada en cada encuentro con los gobernadores: la reforma electoral y la necesidad de eliminar las Primarias Abiertas Simúltaneas y Obligatorias (PASO).

Según publicó NA, hasta el momento, si bien el oficialismo exhibe optimismo, todavía no están garantizados los votos de parte de los legisladores que responden a las figuras provinciales.

Cerca de los gobernadores creen necesario esperar un tiempo para discutir cambios en el sistema político. Pero sobre todo, quieren que Nación cumpla con "reclamos pendientes", como se encargan de resaltar desde el norte, que piden que el ejecutivo de Milei responda por obras públicas pendientes.

Fuente: NA.