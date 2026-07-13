Diputado de la Coalición Cívica: "La impunidad del Mundial, todo tiene que ver con todo"

El diputado nacional Maximiliano Ferraro cuestionó que “mientras miles de argentinos hacen un enorme esfuerzo para llegar a fin de mes, hay funcionarios, jueces y protagonistas de causas judiciales girando por el Mundial”.

“El número dos del Ministerio de Justicia, Santiago Viola, viajó para seguir a la Selección. El juez Villena a cargo de causas sensibles vinculadas al fútbol también estaría ahí”, sostuvo en una publicación de “X”.

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$LIBRA

“Mauricio Novelli, principal denunciado por la estafa $LIBRA, disfruta del torneo con total impunidad mientras nadie lo investiga en Buenos Aires”, aseguró el legislador de la Coalición Cívica.

“Se ve que al Gobierno no le alcanzó con el escándalo de los viajes de Adorni, porque Viola exhibe la misma falta de decoro, mientras suben y bajan jueces de las ternas a gusto y piacere de los amigos del poder, convirtiendo el sistema en una mesa de devolución y pedido de favores”, remarcó Ferraro.

“Novelli ni siquiera debería estar paseando por el exterior mientras pesa sobre él la acusación de estafar a millones con $LIBRA”, insistió el diputado.

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“Este país da para todo”

“Sin haber viajado, también resulta curioso como Insaurralde se sigue mostrando impunemente. Se lo vio festejando con Juan Napoli, banquero y excandidato a senador libertario ”, prosiguió en otra parte de la publicación.

“Este país da para todo, menos para algo de ejemplaridad y justicia”, concluyó Ferraro.