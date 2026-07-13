Tragedia en Chaco: una pareja y una niña de 3 años murieron en un choque frontal

Tres integrantes de una familia, entre ellos una niña de 3 años, murieron después de un choque frontal entre una motocicleta y una camioneta en un camino rural ubicado en las afueras de Villa Ángela.

El siniestro vial ocurrió el sábado por la tarde en Colonia Juan José Paso, a unos 12 kilómetros de la ciudad. La Fiscalía inició una investigación para determinar la mecánica de la colisión y las posibles responsabilidades.

Las tres víctimas viajaban en una motocicleta

De acuerdo con la información policial, el choque se produjo cerca de las 18.30 e involucró a una Toyota Hilux, conducida por un hombre de 51 años, y una motocicleta Keller de 110 cilindradas.

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En el rodado menor circulaban Alejandro Báez, de 22 años; Ornella Ana Luz Segovia, de 19; y Nahir Yadiel Báez, de 3 años, todos domiciliados en Villa Ángela.

Como consecuencia del fuerte impacto, los tres ocupantes de la motocicleta sufrieron lesiones fatales. Un equipo de Salud Pública llegó al lugar y confirmó que ya no presentaban signos vitales. El conductor de la camioneta viajaba solo y no habría sufrido lesiones de gravedad.

Un camino de tierra y sin iluminación

La colisión se registró en un camino vecinal de tierra, en un sector rural que no contaba con iluminación artificial al momento del hecho. Aunque las primeras actuaciones indicaron que se trató de un choque frontal, los investigadores deberán establecer la trayectoria de ambos vehículos, la velocidad a la que circulaban y las condiciones de visibilidad existentes durante la caída de la tarde.

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La escena fue preservada por efectivos de la Comisaría Segunda de Villa Ángela y del Departamento de Seguridad Rural. También trabajaron agentes de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial, especialistas del Gabinete Científico del Poder Judicial y personal de la División Tanatológica.

Los peritos relevaron los daños de la camioneta y la motocicleta, tomaron fotografías, efectuaron mediciones y recogieron elementos que permitirán reconstruir cómo se produjo el impacto. Por disposición judicial, los cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital local para los correspondientes exámenes forenses y su posterior entrega a los familiares.

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El conductor de la Hilux fue sometido a una revisión médica y a una extracción de sangre para determinar si había consumido alcohol. Su declaración también será incorporada a la causa mientras continúa la investigación por la muerte de las tres víctimas.