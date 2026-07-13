Una joven está en terapia intensiva tras sufrir una golpiza en la Costanera y chocar contra un camión

Un dramático episodio que combina violencia urbana y un posterior siniestro vial mantiene en vilo a la comunidad capitalina. Una joven permanece internada en estado crítico en las instalaciones del hospital Escuela "José de San Martín" tras haber sido blanco de una brutal golpiza en las inmediaciones de un complejo bailable ubicado sobre la Costanera de la ciudad de Corrientes durante la madrugada del domingo.

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La gravedad del cuadro clínico se potenció de forma inmediata ya que, según denunciaron los familiares directos, la víctima intentó regresar por sus propios medios a su vivienda y, debido a las secuelas físicas del ataque, protagonizó un violento accidente de tránsito contra un camión de carga.

El hecho de violencia extrema cobró trascendencia pública a partir de la viralización de un registro audiovisual en las plataformas digitales.

En la secuencia fílmica se observa con nitidez cómo la principal agresora, identificada por los investigadores judiciales bajo las siglas F.M., patea de forma reiterada la cabeza de la víctima cuando esta ya se encontraba indefensa en el suelo.

Los testimonios preliminares recogidos en la periferia del local nocturno indican que en la riña habrían intervenido al menos otras dos personas vinculadas al entorno de la atacante, quienes también golpearon y derribaron a una segunda mujer que intentó interceder para detener la golpiza.

La cadena de hechos y la denuncia de las amigas

El entorno íntimo de la joven lesionada vinculó de manera directa la agresión física con el posterior choque en la vía pública. De acuerdo con el descargo público realizado por una de las testigos presenciales, las patadas y los golpes de puño le provocaron a la víctima la destrucción total de sus elementos de fisonomía óptica.

“Le pegaron a mi amiga, la lastimaron y le rompieron sus anteojos. Después de eso ella se dirigió a su casa y tuvo un accidente con un camión por no ver bien y estar en shock, y hoy está grave. Una cosa llevó a la otra, por eso las hago responsables”, sentenció la joven a través de las redes, exigiendo la inmediata intervención de las autoridades de la Policía de Corrientes para proceder a la demora de la sospechosa F.M..

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Parte médico oficial y estado de observación

El director del hospital Escuela, el médico José Romero, brindó precisiones técnicas sobre el cuadro de salud con el que ingresó la paciente a la guardia central de la institución.

El profesional confirmó que la mujer se encuentra alojada en el área de terapia intensiva bajo un estricto protocolo de monitorización hemodinámica debido a la multiplicidad de órganos afectados.

Según el informe detallado por el doctor Romero, la paciente presenta:

Traumatismo de cráneo severo provocado por los impactos en la superficie craneal.

Traumatismo hepático y torácico de evolución reservada.

Fracturas óseas localizadas en el sector de la clavícula y en una de las costillas.

Una herida cortante de gran extensión en la zona del muslo.

No obstante, el director del nosocomio aclaró que los equipos médicos actúan bajo un criterio estrictamente clínico y que la determinación del origen exacto de cada lesión corresponde a las pericias forenses de la fiscalía.

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“No sabemos de dónde le pegaron, cuándo le pegaron, qué tipo de trauma o si después la lleva por delante un vehículo. Yo recibo a la paciente que ya viene la policía con ella porque ella habrá venido más que nada por el accidente del vehículo. A ella la traen más que nada por eso”, matizó Romero a Radionord, especificando que por el momento la joven no fue sometida a ninguna intervención quirúrgica de urgencia y continuará bajo evaluación de los especialistas.