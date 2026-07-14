Yacyretá financiará un tramo de la costanera de Ituzaingó por 9 millones de dólares

La fisonomía urbana y el perfil turístico de la Capital de la Energía comenzarán un proceso de transformación estructural antes de que concluya el período anual. El integrante del Consejo Directivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Facundo Palma, confirmó que el organismo binacional asumirá el financiamiento y la ejecución de un tramo estratégico de la nueva costanera en la localidad correntina de Ituzaingó.

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La intervención de ingeniería civil responde a una demanda histórica de la comunidad y contempla, como eje técnico prioritario, la protección de las barrancas del río Paraná, las cuales registran un marcado proceso de degradación provocado por la dinámica de las corrientes del cauce y el impacto de las precipitaciones pluviales.

El funcionario estimó que antes de fin de año se iniciarán las tareas operativas sobre un primer segmento que tendrá una extensión lineal de 500 metros, requiriendo una inversión de la EBY cercana a los $9 millones de dólares.

“Se está trabajando en eso. Ya se han recibido incluso pedidos específicos. Es una oportunidad para que se concreten cosas para Ituzaingó, que fue una ciudad muy postergada por Yacyretá”, destacó Palma.

Articulación de cara a una obra de escala regional

La concreción de la traza demandará una coordinación técnica y de recursos sin precedentes en el portal norte de la provincia. El diseño vial está pensado para unificar la circulación periférica de la ciudad mediante una calzada unificada.

“Se viene trabajando mancomunadamente con el municipio de Ituzaingó, con la Provincia, con Yacyretá porque esto de la costanera de Ituzaingó es una obra muy grande porque va a unir todo lo que es el sector de las Mil Viviendas, pasando por el frente de la ciudad de Ituzaingó y yéndose hacia la zona del cementerio”, puntualizó el consejero a We News!

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El plan maestro de cinco etapas para cambiar la ciudad

El anteproyecto de infraestructura integral fue presentado de manera oficial a la comunidad en septiembre de 2025 y comprende un plan de desarrollo secuencial dividido en cinco etapas constructivas independientes.

Las primeras cuatro fases ya cuentan con las definiciones de ingeniería vial aprobadas, mientras que la quinta etapa, proyectada sobre la zona del puerto local, será estructurada en fases posteriores.

El masterplan totaliza una extensión de más de 3 kilómetros lineales de recorrido y una superficie de intervención urbana de 466.000 metros cuadrados.

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La megaobra comenzará en la zona de Calle Paseo, extendiéndose desde el histórico Hotel Atlas hasta la futura Costanera Sur. El diseño paisajístico de la traza contempla la incorporación de: