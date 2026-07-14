El Municipio de Corrientes recaudó $54 millones en una subasta histórica y comprará tractores

La administración de la capital provincial concretó un hito de ordenamiento financiero y patrimonial que interrumpió una parálisis de un cuarto de siglo. Al concretar con éxito la primera subasta de bienes municipales fuera de servicio realizada en los últimos 25 años, la Municipalidad de Corrientes consolidó una nueva política de capitalización del equipamiento público en desuso.

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El remate, desarrollado en las instalaciones del Parque Industrial Santa Catalina, permitió registrar una recaudación de $54 millones de pesos, recursos de origen fiscal que serán reinvertidos en su totalidad para la adquisición de dos nuevos tractores con tracción integral 4x4.

La iniciativa, impulsada de manera directa por la gestión del intendente Claudio Polich, busca transformar activos ociosos y deteriorados que habían cumplido su vida útil operativa en herramientas de capital para optimizar las prestaciones urbanas cotidianas.

Al respecto, el secretario de Hacienda, Jorge Suaid, calificó la convocatoria como sumamente exitosa: “Concretamos la primera subasta de bienes que estaban fuera de funcionamiento en la Municipalidad de Corrientes. Tuvimos una enorme satisfacción porque el resultado fue altamente positivo. Recaudamos alrededor de $54 millones de pesos producto del remate”, detalló el funcionario del área económica.

Inversión operativa y reducción de pasivos ambientales

Los recursos obtenidos mediante la puja pública ya cuentan con asignación presupuestaria específica dentro del esquema de compras de la comuna. Suaid confirmó que las nuevas unidades de arrastre y labranza vial serán destinadas de manera inmediata a robustecer la capacidad de respuesta de las secretarías de Obras Públicas y de Servicios Públicos.

El proceso de ordenamiento patrimonial ejecutado por las direcciones de inventario permitió detectar decenas de unidades vehiculares, utilitarios y equipos viales que permanecían inmovilizados en playones oficiales, generando focos de contaminación y ocupando espacio físico de valor logístico.

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La operatoria de remate público estuvo encuadrada bajo los parámetros de transparencia de la Ordenanza Nº 7729 del Concejo Deliberante y refrendada por la Resolución Nº 1266 del Departamento Ejecutivo, permitiendo la libre concurrencia de oferentes particulares y empresarios locales.

Preparan un segundo remate de utilitarios y motos

Ante el saldo favorable de la convocatoria de junio, la Secretaría de Hacienda ratificó que ya se iniciaron las tareas administrativas para estructurar una segunda ronda de licitación y remate antes de que concluya el período fiscal de 2026.

“Estamos preparando una nueva subasta que queremos concretar antes de finalizar el año, en función de los bienes que fueron reemplazados por nuevas incorporaciones en las distintas áreas municipales. La idea es retirar aquellos que ya cumplieron su vida útil para ponerlos nuevamente a consideración de la comunidad”, adelantó Jorge Suaid.

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De acuerdo con las estimaciones preliminares del área de Hacienda, el próximo loteo de remate se concentrará de manera prioritaria en la transferencia de unidades de transporte utilitario y motocicletas que pertenecieron a las patrullas de fiscalización de la Dirección de Tránsito de la ciudad.