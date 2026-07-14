Argentina-Inglaterra: el Gol del Siglo de Maradona, una llama que sigue viva entre los veteranos de Malvinas

A horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, volvieron a tomar fuerza los testimonios de veteranos de la Guerra de Malvinas sobre el significado que tuvo para ellos el histórico triunfo de la Selección en México 1986.

Cuatro años después del conflicto bélico de 1982, Diego Armando Maradona convirtió dos de los goles más recordados de la historia del fútbol para eliminar a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México.

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Gol del Siglo

Entre ellos estuvo el denominado Gol del Siglo, una corrida de más de 50 metros que terminó con la definición ante el arquero Peter Shilton y que quedó inmortalizada por el relato de Víctor Hugo Morales.

Distintos excombatientes coincidieron en que aquella victoria fue vivida con una profunda carga emocional por el contexto en el que se produjo, según publicó NA.

Testimonios de excombatientes

Uno de los veteranos sostuvo que el gol reflejó la determinación necesaria para sorprender al adversario en los momentos más difíciles.

"La determinación, la entrega, hace posible cosas que el enemigo o el adversario no espera. Estoy seguro de que los ingleses no esperaron esa jugada", aseguró el veterano de Malvinas Raúl Rubén Rodríguez en una entrevista histórica con SportsCenter, de ESPN

Otro excombatiente recordó que la emoción de aquella conquista lo transportó directamente a los días del conflicto en las Islas Malvinas: "Cuando se llegaba en avión por el bloqueo aéreo, desde la posición gritábamos gol. Esto es igual."

Los testimonios también reflejan el fuerte impacto simbólico que tuvo aquel partido para quienes regresaban de la guerra y todavía reclamaban reconocimiento por parte de la sociedad.

"Lo viví como si hubiésemos recuperado las Malvinas más o menos", aseguró.

Otro de los veteranos afirmó que el resultado frente a Inglaterra tuvo un valor incluso superior al título mundial: "No me interesaba salir campeón del mundo. El campeonato del mundo fue haberle ganado a los ingleses."

También hubo quienes recordaron que, durante aquellos años, muchos excombatientes permanecían invisibilizados tras el conflicto.

"Nos ponía de nuevo visibles, porque estábamos, existíamos. No nos querían ver, esa es la verdad."

En otro de los testimonios se menciona que existen escritos donde se sostiene que "Diego en ese gol lleva la bandera", como una representación simbólica del sentimiento que despertó aquella jugada.

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Argentina-Inglaterra

El nuevo cruce entre Argentina e Inglaterra, ahora por una de las semifinales del Mundial 2026, volvió a poner en primer plano esos recuerdos para muchos veteranos.

Los excombatientes remarcaron que el Gol del Siglo permanece asociado a una emoción colectiva que trascendió el resultado deportivo y quedó incorporada a la memoria popular argentina.

Fuente: NA