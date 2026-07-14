Vacaciones de invierno: más de 30 mil turistas arribaron a Misiones con el impulso del TC en Posadas

El Turismo Carretera volvió a posicionar a Misiones como sede de grandes eventos nacionales y marcó el inicio de la temporada de vacaciones de invierno en la provincia.

El autódromo Rosamonte de Posadas reunió el fin de semana pasado a más de 25 mil espectadores, con una importante presencia de visitantes provenientes de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Corrientes y Entre Ríos, además de Brasil y Paraguay.

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Vacaciones de invierno en Misiones

El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, informó a través de sus redes sociales, el movimiento turístico generado por la competencia se reflejó también en los principales destinos de la provincia.

En este primer fin de semana del receso invernal, Misiones registró una ocupación hotelera promedio del 73%, con una estadía media de tres noches y más de 30 mil arribos.

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Niveles de ocupación en Misiones

De acuerdo a lo detallado por el ministro, Posadas encabezó los niveles de ocupación con un 86%, seguida por Puerto Iguazú con el 85%, Oberá con el 61%, San Ignacio con el 60%, Aristóbulo del Valle con el 59% y El Soberbio con el 42%.

Con una agenda que combina eventos de alcance nacional, atractivos naturales, propuestas culturales y una amplia oferta gastronómica, tecnológica y artística, Misiones se prepara para recibir a miles de turistas durante las vacaciones de invierno, consolidándose como uno de los destinos más elegidos de la región.

Fuente: Gobierno de Misiones.